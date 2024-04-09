Від пошуку цілей до упіймання порушників санкцій - війна стає все більш високотехнологічною

Штучний інтелект активно використовують українські військові для удосконалення своїх розробок для боротьби з російськими окупантами. Україна за допомогою ШІ прагне отримати перевагу над Росією,

Видання The economist пише, що Святослав Гніздовський, засновник київського Інституту відкритого розуму, розповів про роботу, яку виконала його дослідницька група за допомогою ШІ. Алгоритми просіювали океани російського контенту в соціальних мережах і всі можливі соціально-економічні дані. Усі зміни алгоритми співвіднесли з мінливими настроями російських "лоялістів" і лібералів щодо можливої долі солдатів їхньої країни.

За словами Гніздовського, ця вкрай делікатна робота продовжує визначати важливі рішення України щодо перебігу війни, зокрема можливі удари по російському Керченському мосту.

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Озброєні ChatGPT

Український полковник, який бере участь у розробці озброєнь, каже, що конструктори безпілотників зазвичай використовують Chatgpt як "відправну точку" для інженерних ідей, наприклад, для нових методів зниження уразливості до російських перешкод. За його словами, ще одне військове застосування ШІ - ідентифікація цілей.

За словами Максима Зражевського, аналітика компанії Molfar, просіювання інформації та її зіставлення дає змогу знаходити від двох до п'яти цінних цілей на день. Після виявлення ці дані передаються українській армії, внаслідок чого деякі з цілей знищуються.

Цілевказування здійснюється й іншими способами. Литовська компанія SemanticForce розробляє моделі, які у відповідь на текстові запити ретельно вивчають тексти і зображення, розміщені в Інтернеті. Багато клієнтів SemanticForce використовують систему в комерційних цілях, щоб відстежувати громадську думку про свої бренди. Однак компанія Molfar використовує цю модель для складання карти районів, де російські війська, ймовірно, відчувають нестачу в бойовому дусі та постачанні, що може зробити їх легшою ціллю. ШІ знаходить підказки на фотографіях, зокрема з БПЛА, а також у повідомленнях солдатів у соцмережах.

Він також збирає воєдино відомості про слабкі сторони російських збройних сил, використовуючи хитрий проксі-сервер. Molfar використовує ШІ для створення звітів про діяльність російських волонтерських груп, які збирають кошти і готують посилки для найбільш нужденних ділянок фронту.

Крім того, існує контррозвідка. Використання ШІ допомагає виявляти людей, які, за словами Олексія Данілова, "схильні до зради".

За словами Дмитра Золотухіна, колишнього заступника міністра інформаційної політики України, на українські телефони часто надходять пропозиції заробити гроші, роблячи геолокаційні знімки об'єктів інфраструктури та військових об'єктів. Нещодавно він сам отримав одне таке повідомлення. За його словами, люди, які пропонують свої послуги на цьому "ринку спецслужб", регулярно потрапляють у поле зору української спецслужби СБУ.

Крім того, мережевий аналіз допомагає українським слідчим виявляти порушників санкцій проти Росії. За словами Золотухіна, хакери надають українським відомствам "абсолютно величезні" кеші вкрадених бізнес-даних, які допомагають виявляти порушників санкцій.

Український "конструктор"

У листопаді 2019 року Володимир Зеленський, президент України, закликав до масштабного розвитку використання технології в інтересах нацбезпеки. У результаті було створено і запущено стратегічно продуману модель, яка обробляє текст, статистику, фотографії та відео.

За словами Андрія Зюзя, начальника штабу НЦБК, модель відстежує ціни, використання телефонів, міграцію, торгівлю, енергетику, політику, дипломатію і військові події, аж до зброї в ремонтних майстернях.

Наскільки все це змінить ситуацію в кінцевому підсумку, поки неясно. Еван Платт з неурядової організації Zero Line, яка займається поставками спорядження для військ і проводить час на фронті, вивчаючи ефективність бойових дій, називає використання Україною ШІ "світлою плямою". Але є й побоювання, що ентузіазм з приводу деяких застосунків для гарантування безпеки за допомогою ШІ може відволікти ресурси, які могли б принести більше користі в інших місцях.

Ще одним ризиком є надмірна віра в ШІ. Джон Аркілла, заслужений професор Військово-морської аспірантури в Каліфорнії, нагадав, що найбільших успіхів України було досягнуто на початку війни, коли децентралізовані мережі невеликих підрозділів імпровізували. Сьогодні, на його думку, український "конструкторський процес" централізує ухвалення рішень, заглушаючи творчі іскри "по краях". Не варто скидати з рахунків важливість людського судження при використанні будь-якої технології.

ШІ у війні проти Росії - останні новини

CNN писало, що Україна завдає ударів по величезній російській нафтовій і газовій промисловості, яка залишається найбільшим джерелом доходу для військової економіки Москви.

Атаки стали можливими завдяки безпілотникам із більшим радіусом дії та розширеними можливостями, деякі з яких навіть почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту, щоб допомогти їм орієнтуватися та уникати перешкод.

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