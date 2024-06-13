Спробувати Stable Diffusion 3 Medium може будь-хто, тому що у нього є варіації роботи зі слабкими ПК і ноутбуками.

Stable Diffusion входить до трійки найпопулярніших нейромереж для генерації зображень. Нещодавно нейромережа оновилася до нової версії, яку самі розробники називають "найдосконалішою моделлю генерації зображень на сьогоднішній день".

Модель, що отримала назву Stable Diffusion 3 Medium, може похвалитися низкою поліпшень порівняно з попередниками: вона продуктивніша, стабільніша і точніша як за якістю генерації, так і за точністю дотримання заданих промтів. А ще вона вміло управляється не тільки із зображеннями, а й з текстом.

Одна з головних "фішок" Stable Diffusion 3 Medium полягає в здатності розв'язувати зазвичай складні завдання для генераторів картинок, включно зі створенням фотореалістичних зображень (навіть рук і облич) і тексту на картинках без артефактів і орфографічних помилок. Нейромережа тепер рідше помиляється, але добре працює тільки з англійською мовою.

Крім того, невеликий розмір цієї моделі робить її ідеальною для роботи на звичайних ПК і ноутбуках, а також на графічних процесорах корпоративного рівня без зниження продуктивності завдяки низькому споживанню VRAM.

Stable Diffusion 3 Medium доступна безкоштовно будь-кому на Hugging Face. Також можна використовувати API на Stability Platform або чат-бот компанії в Discord.

Раніше УНІАН склав добірку безкоштовних і простих у використанні нейромереж для генерації картинок. Це ідеальні варіанти для тих, кому Midjourney або Stable Diffusion здався занадто складним.

Також розповідали про нейромережу, що "завірусилася", яка робить із тексту одразу готову пісню. Додайте текст, виберіть тематику, стиль, жанр - решту нейромережа зробить за вас.

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