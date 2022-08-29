Девайс жодного разу не розкривався з моменту покупки 15 років тому.

На аукціоні в США продали нерозпечатаний смартфон Apple iPhone 1-го покоління за $35 414 (близько 1,2 млн грн). Девайс жодного разу не розкривався з моменту покупки 15 років тому.

Разом з айфоном на аукціоні знайшовся покупець й на перший iPod в нерозпечатаному вигляді – плеєр пішов з молотка за 25 000 доларів (920 тис. грн), передає Gizmochina.

Зауважимо, що перше покоління iPod було випущено ще в далекому 2001 році, а перший iPhone представлений публіці у 2007 році. Ціна смартфона на старті продажів починалася з 499 доларів (~18 000 грн) за модель на 4 ГБ, версія з 8 ГБ пам'яті коштувала 599 доларів (~22 000 грн).

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До речі, це вже не вперше, коли класичну техніку Apple продають за шалені гроші. Раніше в рамках все того ж аукціону неназваний колекціонер виклав 677 196 доларів (близько 22 млн гривень) за унікальний прототип комп'ютера Apple-1, з якого й почалася історія яблучної компанії.

Очевидно, що привабливість таких унікальних лотів для колекціонерів з часом буде тільки зростати й через пару поколінь вони будуть продані ще за вищими цінами.

Нагадаємо, цієї осені в Apple заплановано дві великі презентації. Перша пройде вже наступного тижня, 7 вересня. Друга – ймовірно, в кінці жовтня. Більш точну дату ми дізнаємося лише за тиждень до івенту.

Презентація нових моделей iPhone очікується на вересневій презентації. Це буде найраніший анонс айфонів з 2016 року.

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