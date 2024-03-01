Жодних додаткових програм або кабелів не потрібно – все працює нативно.

Сьогодні вийшло березневе оновлення Windows 11, яке принесло із собою багато корисних нововведень. Одне з них – можливість використовувати смартфон або планшет на базі Android як веб-камеру для ПК.

Нова функція максимально спрощує раніше трудомісткий процес. Власникам ПК більше не потрібно купувати "вебку", а користувачі ноутбуків зможуть помітно збільшити якість запису під час відеодзвінків, пише Android Police.

Щоб функція запрацювала, потрібно мати смартфон із версією Android 9 і новіше, оновлену до останньої версії Windows 11 і завантажений додаток "Зв'язок із телефоном" (Phone Link).

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Як перетворити свій телефон на веб-камеру

Перейдіть у Налаштування → Bluetooth і пристрої → Мобільні пристрої.

Виберіть "Керувати пристроями" і дозвольте системі доступ до вашого телефону Android.

У додатку "Зв'язок з телефоном" синхронізуйте смартфон з ПК – ваш Android і комп'ютер повинні бути підключені до однієї мережі Wi-Fi.

Тепер під час кожного запуску відеорозмови в "Панелі управління" з'являтиметься іконка з можливістю вибору джерела запису. Ця функція також підтримує планшети Android і має кілька додаткових налаштувань, таких як можливість перемикання між передньою і задньою камерою.

Разом із можливістю використовувати смартфон як веб-камеру, в оновленні Windows 11 з'явився безкоштовний аналог Photoshop і купа ШІ-фішок. Завантажити апдейт уже зараз можна через "Центр оновлення Windows", але в декого він з'явиться протягом найближчих днів.

Раніше УНІАН ділився лайфхаками на випадок, якщо смартфон став повільно працювати. Ця простенька процедура дає змогу в більшості випадків позбутися дрібних косяків і оптимізувати роботу ОС.

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