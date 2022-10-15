Компанія передумала випускати відеокарту GeForce RTX 4080 з 12 ГБ пам'яті.

Американський виробник графічних процесорів Nvidia відклав вихід у продаж відеокарти RTX 4080 з 12 ГБ відеопам'яті. 16 листопада вийде тільки модель з 16 ГБ пам'яті.

Про це говориться у повідомленні на сайті компанії.

Представники NVIDIA повідомили, що RTX 4080 12 ГБ – "фантастична відеокарта, але з неправильною назвою". Мовляв, наявність двох графічних процесорів під брендом 4080 збиває споживачів з пантелику.

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Зауважимо, що спочатку виробник планував випустити одночасно дві версії RTX 4080, з 16 або 12 ГБ на вибір. Користувачам такий "маркетинговий хід" не сподобався – фактично, компанія планувала випустити RTX 4070 під виглядом RTX 4080 з 12 ГБ пам'яті.

Що показово, відеокарти різняться не тільки обсягом пам'яті, але і продуктивністю. Передбачалося, що молодша модель отримає 7680 ядер CUDA, базову частоту 2,31 ГГц з можливістю буста до 2,61 ГГц. Версія з 16 ГБ оснащена 9728 ядрами CUDA з максимальною частотою 2,51 ГГц.

Таким чином 16 листопада вийде тільки модель RTX 4080 з 16 ГБ за ціною від 1199 доларів (~44 000 грн), а та модель, яка могла отримати назву RTX 4080 12 Гб буде перейменована і перенесена на більш пізній термін.

Перші огляди та тести GeForce RTX 4090

12 жовтня стартували продажі GeForce RTX 4090 – старшої моделі в лінійці 40-ї серії та найшвидшої відеокарти у світі на цей момент. Формально, ціна пристрою становить близько 1599 доларів, але в Європі через падіння курсу євро ціна стартує з 1949 €.

RTX 4090 стала першою відеокартою, яка здатна забезпечити плавну роботу при дозволі 4K в Cyberpunk 2077, недосяжну раніше. Адаптер забезпечує частоту майже 140 кадрів в секунду на "високих" налаштуваннях графіки та включеної трасуванням променів.

Окремо оглядачі відзначають нову технологію ШІ-масштабування DLSS 3, яка здатна на нових відкритих "домальовувати" додаткові кадри на основі даних з попередніх кадрів. У тому ж "кіберпанку" відеокарта змогла забезпечити 140 кадрів з технологією DLSS 3 (режим Performance), і тільки 94,8 кадра разом з DLSS 2.

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