Американська компанія Match Group, якій належить застосунок для онлайн-знайомств Tinder, заявила про вихід із білоруського ринку з 15 лютого 2024 року. Про це повідомляє прес-служба застосунку.
"Починаючи з 15 лютого, якщо ви перебуваєте в Білорусі, ви не зможете користуватися сервісами Tinder або увійти до свого акаунта. Ви зможете підбирати собі пару і спілкуватися з іншими користувачами до цього терміну", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підписки, продовження яких заплановано до 15 лютого, не будуть продовжуватися автоматично, і з користувачів більше не стягуватиметься за це плата. Користувачі підписок на шість місяців та рік зможуть запросити відшкодування.
Також користувачам у Білорусі порекомендували припинити дію свої облікових записів у застосунку. Після 15 лютого можна буде видалити свій обліковий запис за допомогою інструмента "Управління моїм обліковим записом".
Вихід Tinder з Росії
Tinder - мобільний додаток, платформа для знайомства з людьми, що перебувають поблизу.
У червні 2023 року Tinder вийшов з російського ринку. Тоді повідомлялося, що дане рішення було прийняте, виходячи з необхідності захисту прав людини.
"Ми віддані захисту прав людини. Наші бренди роблять кроки щодо обмеження доступу до їхніх послуг у Росії і завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року", - зазначили тоді в прес-службі.