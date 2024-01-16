Компанія-власник застосунку Tinder вийде з білоруського ринку з 15 лютого 2024 року.

Американська компанія Match Group, якій належить застосунок для онлайн-знайомств Tinder, заявила про вихід із білоруського ринку з 15 лютого 2024 року. Про це повідомляє прес-служба застосунку.

"Починаючи з 15 лютого, якщо ви перебуваєте в Білорусі, ви не зможете користуватися сервісами Tinder або увійти до свого акаунта. Ви зможете підбирати собі пару і спілкуватися з іншими користувачами до цього терміну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підписки, продовження яких заплановано до 15 лютого, не будуть продовжуватися автоматично, і з користувачів більше не стягуватиметься за це плата. Користувачі підписок на шість місяців та рік зможуть запросити відшкодування.

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Також користувачам у Білорусі порекомендували припинити дію свої облікових записів у застосунку. Після 15 лютого можна буде видалити свій обліковий запис за допомогою інструмента "Управління моїм обліковим записом".

Вихід Tinder з Росії

Tinder - мобільний додаток, платформа для знайомства з людьми, що перебувають поблизу.

У червні 2023 року Tinder вийшов з російського ринку. Тоді повідомлялося, що дане рішення було прийняте, виходячи з необхідності захисту прав людини.

"Ми віддані захисту прав людини. Наші бренди роблять кроки щодо обмеження доступу до їхніх послуг у Росії і завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року", - зазначили тоді в прес-службі.

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