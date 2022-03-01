Планових відключень українців від мобільного зв’язку не буде.

В Міністерстві внутрішніх справ надали роз’яснення до повідомлень про те, що російські окупаційні війська планують заглушити український мобільний зв’язок та інтернет, щоб замінити його своїм сигналом.

Як зазначили в прес-службі МВС, ворожі війська можуть відключити український зв’язок на захоплених територіях, відключивши або зруйнувавши базові станції.

Утім запустити свій сигнал більшої потужності, до якого приєднаються телефони українських користувачів, - не можуть.

"Щоб транслювати на українську територію свій сигнал, їм потрібен достатньо сильний передавач, завдяки якому можна забезпечити покриття сигналом на кількадесят кілометрів. Однак те, що такими чином може бути замінено сигнал українських операторів на всій території — неправда! Якщо ваш телефон "захоче" приєднатися до цієї мережі — ви одразу отримаєте повідомлення про роумінг", - йдеться в повідомленні.

Міністерство повторно наголошує, що планових відключень українців від мобільного зв’язку не буде. Держспецзв’язку на постійному контакті з українськими операторами мобільного зв’язку та слідкує за тим, щоб українці могли отримати доступ до дзвінків та інтернету.

"Від аварій, дій диверсантів чи пошкодження обладнання ворожим вогнем ніхто не застрахований. Однак оператори разом із представниками органів державної влади забезпечують оперативне відновлення пошкодженої техніки та відновлення доступу громадян до мереж", - зазначили в МВС.

Також акцентують, що наші військові і керівництво держави користуються спеціальним захищеним зв’язком гарантованої стійкості. Він не може бути перерваний, а дзвінки - перехопленими.

Раніше Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила, що у місцях де відбуваються чи відбувалися бойові дії можливі перебої із мобільним зв’язком та інтернетом.

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