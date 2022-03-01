Це пов’язано із тим, що внаслідок нашого героїчного опору може страждати інфраструктура операторів.

У місцях де відбуваються чи відбувалися бойові дії можливі перебої із мобільним зв’язком та інтернетом.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Це пов’язано із тим, що внаслідок нашого героїчного опору може страждати інфраструктура операторів. Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку і контролює ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Держспецзв'язку плідно співпрацює з операторами та провайдерами.

"Звʼязок є надзвичайно важливим у тих умовах, в яких Україна перебуває зараз. Окрім того, нині оператори фіксують великі навантаження на мережі, тому можливі перебої зі звʼязком", - додали в службі.

Вас також можуть зацікавити новини: