Потенційна альтернатива складним пристроям, які не користуються особливою популярністю серед покупців.

У 2024 році нас чекає абсолютно новий клас смартфонів. Китайські виробники Vivo та Tecno мають намір випустити розсувні телефони з екраном, що скручується – аналогів такій конструкції на ринку ще немає, передає видання CNMO.

Ми вже бачили подібні продукти, але поки що тільки в форматі концептів та прототипів. Наприклад, Techno цього літа показувала модель Phantom Ultimate з передньою панеллю, яка після натискання кнопки здатна за пару секунд збільшувати діагональ з 6,55 дюйма до 7,11 дюйма.

Сама передня панель являє собою LTPO AMOLED з роздільною здатністю 2296×1596 точок і щільністю пікселів 388 на дюйм. Ще в смартфон вбудований невеликий міні-дисплей – він відображає час, дату, сповіщення і рівень заряду акумулятора.

Технічних деталей щодо виробничих моделей немає, але можна припустити, що у випадку з Vivo це буде дорогий флагман, тоді як Tecno цілком може випустити відносно доступне рішення зі скрученим екраном, яке не буде коштувати тисячі доларів.

Як зазначається, причина, по якій китайські виробники активно розробляють смартфони в новому форм-факторі полягає в тому, що вони розуміють, що на ринку складних пристроїв важко змагатися з Samsung. Корейський гігант також розробляє продукти у різних форм-факторах, наприклад, телефони з висувним екраном, але зараз вони більше зосереджені на розширенні ринку складних пристроїв.

Поки що складні телефони Samsung поточного покоління – Galaxy Z Flip 5 і Galaxy Z Fold 5 – використовують дисплеї, які складаються рівно й тільки в одному напрямку. Разом з тим вони оснащені U-подібним шарніром, через якого складки на екрані добре видно.

Водночас Huawei активно розвиває технологію супутникової комунікації в своїх смартфонах. Цього літа компанія випустила перший на ринку смартфон з функцією супутникових дзвінків. Інші смартфони пропонують тільки відправку SMS або зв'язок з екстреними службами за відсутності мобільного зв'язку.

Вас також можуть зацікавити новини: