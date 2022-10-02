Як виявилося, "живучим" за всіх виявився iPhone 13 Pro Max, який пропрацював понад 9 годин.

Китайський блогер опублікував тест автономності всіх моделей лінійки iPhone 14, а також порівняв їх з 13-м поколінням айфонів. Як виявилося, з автономністю у торішнього флагмана справи куди краще.

В порівняльному тесті автономності взяли участь iPhone 13, Pro і Pro Max, які порівняли з актуальними моделями iPhone 14, Pro і Pro Max. Модель з приставкою Plus, нагадаємо, вийде лише 7 жовтня.

Зазначається, що всі тести проводилися в однакових умовах. Всі смартфони оновили до останньої версії iOS 16.0.2, поставили яскравість екрана на 350 кд/м² і користувалися, як зазвичай: соціальні мережі, зйомка і перегляд відео, завантаження ігор і так далі.

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Як виявилося, "живучим" за всіх виявився iPhone 13 Pro Max, який пропрацював 9 годин і 3 хвилини – це на 30 хвилин довше iPhone 14 Pro Max з 8 годинами та 31 хвилиною роботи. Різниця в автономності звичайних iPhone 14 і 13 склала 8 хвилин на користь першого, тоді як 14 Pro і 13 Pro пропрацювали однаковий час.

Коротко про новенькі iPhone 14

Світові продажі лінійки iPhone 14 стартували 16 вересня 2022 року. Apple знову розділила моделі iPhone на "звичайний" і Pro-версію, і mini серед них немає.

iPhone 14 Pro і 14 Pro Max отримали новий інтерактивний виріз, частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц і режим Always On Display, який вже став нормою в Android-смартфонах. Основна камера тепер на 48 Мп, а всередині стоїть новий процесор A16 Bionic.

Звичайні iPhone 14, по суті, являють собою злегка поліпшені iPhone 13: у смартфонів все той же "чубчик", дисплей з частотою 60 Гц і навіть торішній процесор A15 Bionic, але з додатковим графічним ядром – продуктивність зросла на 18%.

Відсутність суттєвих відмінностей між iPhone 13 і 14 очікувано позначилися на продажах. Продажі звичайних iPhone 14 за підсумками першого тижня з запуску впали на 70% в порівняння з аналогічним періодом iPhone попередньої серії. Людям потрібні тільки iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max - їх продажі, навпаки, зросли на 56%.

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