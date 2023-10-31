Сам мультимільярдер Tesla і SpaceX купив платформу Twitter за ціною в 44 мільярди доларів.

Соціальна мережа X (колишній Twitter) американського бізнесмена Ілона Маска, яку він купив восени минулого року, наразі оцінюється в приблизно 19 мільярдів доларів, що менше половини суми, яку він заплатив за покупку. Про це повідомляє видання The Independent.

Згідно внутрішніх документів, нова оцінка показала, що за останні 12 місяців вартість компанії знизилася на 56 відсотків. При цьому минулого року мультимільярдер Tesla і SpaceX купив платформу Twitter за ціною в 44 мільярди доларів або біля 54 доларів за акцію.

У березні Маск повідомив своїм співробітникам в електронному листі, що вони отримають винагороди за акції на основі оцінки фірми в 20 мільярдів доларів. Втім, після надання співробітникам акції стало відомо, що зараз компанія коштує близько 19 мільярдів доларів.

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Маск і куплена ним соцмережа Х (раніше Twitter) – останні новини

На початку жовтня після нападу ХАМАС на Ізраїль соціальна мережа X була наповнена моторошними зображеннями, політично мотивованою брехнею і терористичною пропагандою, які, на думку влади в Європі, порушують як політику соцмережі, так і закони Європейського Союзу.

Пізніше Ілон Маск роздумував про можливість виходу Х з європейського ринку шляхом блокування сервісу для відвідувачів з Європейського Союзу. Тоді повідомлялося, що Маск "все більше розчаровується" необхідністю дотримуватися закону ЄС про цифрові послуги.

28 жовтня стало відомо, що Ілон Маск збирається перетворити соцмережу Х в сайт знайомств та цифровий банк. Однак яким чином X перетвориться на дейтинговий додаток (dating app), Маск не конкретизував.

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