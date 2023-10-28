Яким чином X перетвориться на дейтинговий додаток, Маск не конкретизував.

Відомий бізнесмен Ілон Маск збирається трансформувати соцмережу Х (раніше Twitter), яку він придбав минулого року, в сайт знайомств і цифровий банк. Про це повідомляє портал Business Insider з посиланням на нещодавно минулі збори компанії Х.

За повідомленням Business Insider, у четвер, 26 жовтня, пройшла відеоконференція за участю Маска і генерального директора Х Лінди Яккаріно, на якій бізнесмен заявив про майбутні плани по трансформації соціальної мережі. Однак яким чином X перетвориться на дейтинговий додаток (dating app), Маск не конкретизував.

Маск і куплена ним соцмережа Х (раніше Twitter) - деталі

Соціальна мережа Х (колишній Twitter) американського мільярдера Ілона Маска стає платною, але поки тільки в двох країнах світу.

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В останні тижні Ілон Маск роздумував про можливість виходу соцмережі Х/Twitter з європейського ринку шляхом блокування сервісу для відвідувачів з ЄС. Про це писало видання Business Insider з посиланням на джерела.

Раніше також стало відомо, що соцмережа Ілона Маска X тепер просить грошей просто за публікацію постів. Всього 1 долар на рік і поки тільки в двох країнах світу. Це захід для захисту від спаму та іншої активності ботів.

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