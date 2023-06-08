Оновлення доступне для Windows, macOS та Linux.

Команда Google випустила екстрений патч для настільної версії Chrome, який усуває небезпечну і вже використовувану хакерами вразливість. І рекомендує встановити його якнайшвидше, не чекаючи автоматичного апдейта.

За даними експертів Bleeping Computer, небезпека уразливості CVE-2023-3079 оцінена як висока. Уточнюється, що вона дозволяє віддалено отримати доступ до чужого комп'ютера через спеціально створену HTML-сторінку. Google не розкриває технічні деталі, щоб мінімізувати ризики.

Зазначається, що це вже третя подібна вразливість, виявлена і виправлена Google з початку 2023 року, і друга, пов'язана з движком Chrome JavaScript V8.

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Оновлення Chrome 114.0.5735.106 пошириться на всіх користувачів протягом декількох тижнів. Однак в компанії рекомендують не чекати автоматичного апдейта і в будь-який зручний час оновитися вручну. Для цього потрібно зайти в меню Chrome, відкрити там "Довідку" і перейти в розділ "Про браузер Chrome".

Водночас, користувачам Edge, Brave та інших браузерів, що працюють на движку Chromium, також радять перевірити оновлення програми.

Раніше УНІАН повідомляв, що Google незабаром почне видаляти старі акаунти користувачів, які були неактивні протягом двох років. Під ніж потраплять і всі накопичені такими акаунтами дані на "Диску", YouTube і в "Google Фото".

А в одній з попередніх заміток ми розповідали, як поліпшити свій Chrome – потрібно активувати всього дві настройки. Перша звільняє пам'ять, роблячи браузер більш спритним, тоді як друга дозволяє продовжити час роботи ноутбука без підзарядки.

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