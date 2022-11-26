Нова флагманська лінійка китайської компанії однією з перших отримає топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

До кінця 2022 року очікується анонс серії смартфонів Xiaomi 13, і в мережу вже просочились майже всі подробиці про майбутні флагмани. Черговий інсайдерський звіт проливає ще більше світла на їх "начинку" та можливу ціну.

Спершу варто зауважити, що чутки про те, що компанія вирішила "перестрибнути" через одну цифру в назві й відразу випустити Xiaomi 14, не виправдалася. Про це повідомив особисто президент Xiaomi Group China і генеральний менеджер бренду Redmi Лу Вейбінг.

Відомо, що в лінійку увійдуть дві моделі – Xiaomi 13 і 13 Pro. Головною їх фішкою стане новий надпотужний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 із трасуванням променів та підтримкою Wi-Fi 7.

Розмір екрана Xiaomi 13 збільшиться в порівнянні з попереднім поколінням, але не суттєво: якщо в Xiaomi 12 встановлений екран діагоналлю 6,28 дюйма, то Xiaomi 13 отримає дисплей діагоналлю 6,36 дюйма. Pro-модель залишиться з діагоналлю 6,73 дюйма.

Фотоможливості також зможуть задовольнити потреби багатьох – Xiaomi 13 запропонує потрійну 50-Мп камеру, що є значним апгрейдом порівняно з Xiaomi 12 та Xiaomi 12T. В якості основної задньої камери використовуватиметься новий датчик серії Sony IMX8.

Обидва смартфони вийдуть з коробки з MIUI 14 на базі операційної системи Android 13.

У плані дизайну базовий Xiaomi 13 буде схожий на останні моделі iPhone завдяки плоским граням й квадратному блоку камер.

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Xiaomi 13 – дата виходу та ціна

Більшість інсайдерів та інформаційні портали стверджують, що через вплив пандемії, дефіциту компонентів та інших факторів смартфони виявляться приблизно на 15% дорожче попередників. Нагадаємо, Xiaomi 12 стартував в Європі за ціною 799 євро, а Xiaomi 12 Pro – 999 євро.

Дві попередні лінійки Xiaomi вийшли в кінці грудня – найімовірніше, ця традиція продовжиться. Як завжди, смартфони спочатку вийдуть на китайському ринку, а потім на світовому, тобто в Україні вони з'являться в січні-лютому.

Нагадаємо, разом з Xiaomi 13 також вийде нова прошивка MIUI 14. Раніше в мережі з'явився список смартфонів, які першими отримають оновлення. У ньому є не тільки флагмани різних поколінь, а й бюджетні представники.

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