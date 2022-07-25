За інформацією Bloomberg, Pro-модель Apple Watch стане одним з найцікавіших цьогорічних пристроїв.

На осінній презентації Apple презентує нову модель смарт-годинника Apple Watch, яка постане в абсолютно новому дизайні. Це буде перше велике оновлення пристрою з 2018 року.

За інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, мовиться про топову модель Apple Watch Series 8 Pro.

Так, на заміну класичному прямокутному дисплею прийде інший, при цьому сам екран годинника збільшиться на 7%, а корпус буде виконаний з титану. Інсайдер описав дизайн нової моделі як"еволюцію нинішньої прямокутної форми".

Корпорація з Купертіно на презентації анонсує наступні моделі: нові Apple Watch SE, Apple Watch Series 8 і топові Apple Watch Pro. Також цього року в смарт-годиннику очікується поява датчиків вимірювання температури тіла і кров'яного тиску.

Починаючи з осені 2022 року в Apple очікується один з найбільш амбітних періодів випуску новинок. Окрім очевидних айфонів, компанія готує масові оновлення практично всіх своїх пристроїв.

Раніше повідомлялося, що Apple в тандемі з голлівудськими режисерами готує гарнітуру змішаної реальності. Її анонс очікується до кінця року.

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