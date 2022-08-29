Цю оболонку для Android завантажили понад 50 млн користувачів при середній оцінці в 4.8 зірки з 5.

За останній тиждень серед користувачів Android завірусилась програма Launcher iOS 16, яка дозволяє в найдрібніших деталях відтворити на своєму смартфоні останню версію "операційки" від Apple.

Розробник випускає лаунчер ще з 2019 рік – починаючи з iOS 13, і регулярно оновлює його, роблячи "яблучні" фішки доступними для користувачів будь-яких смартфонів.

В актуальному лаунчер ще не випущеної операційки iOS 16 оболонка відтворює меню Force Touch, фірмові віджети, бібліотеку встановлених застосунків і багато іншого. Перенесли навіть іконки програм: "Повідомлення"," Нотатки", "Камера" оформлені в стилі iOS.

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Але і це ще не все: оболонка також надає користувачам доступ до деяких функцій, які недоступні на смартфонах Apple. Наприклад, можливість налаштовувати категоризацію застосунків в бібліотеці програм, налаштовувати анімацію домашнього екрана, легко перейменовувати застосунки й так далі за списком.

На момент написання матеріалу Launcher iOS 16 завантажили з магазину Google Play понад 50 млн разів при середній оцінці в 4.8 зірки з 5.

Нагадаємо, офіційний реліз iOS 16 відбудеться відразу після вересневої презентації Apple, яка запланована на 7 число. Вона запропонує ряд поліпшених функцій, в тому числі екран блокування з новими віджетами та "живі" оповіщення.

За попередніми даними, Apple готує до анонсу відразу чотири нових айфони: базовий iPhone 14, Pro, Max (замінить iPhone 13 mini) і Pro Max. Відомо, що лінійка iPhone 14 Pro отримає оновлення камери і більш швидкий чіп.

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