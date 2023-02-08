Хоча сам чат-бот каже, що не замінить людину – принаймні, на даному рівні розвитку.

Співробітники Google "згодували" ChatGPT питання для співбесіди з кодування і, ґрунтуючись на відповідях нейромережі, визначили, що вона буде найнята на посаду молодшого інженера-програміста. Такий фахівець в їх американському офісі отримує $180 тис. на рік.

Як пише CNBC, експеримент був проведений в рамках недавнього тестування Google декількох чат-ботів на базі штучного інтелекту з метою можливої інтеграції в сайт пошукової системи. Здатність ChatGPT давати точні відповіді "на льоту" може заощадити користувачам час, який вони зазвичай витрачають на перегляд посилань у Google, шукаючи ту саму інформацію.

Зазначається, що процес співбесіди інженера-програміста Google спирається в основному на технічні питання, які й пройшов ChatGPT. В інтерв'ю є кілька поведінкових прикладів ("Розкажіть мені про час..."), Facebook, Amazon та інші техкомпанії переважно покладаються саме на такі питання, особливо щодо керівних посад, що може стати перешкодою для "найму" ChatGPT.

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При цьому сам чат-бот зазначає, що на даному рівні розвитку він не може повноцінно замінити людину. Однак нейромережа прекрасно справляється з написанням простого коду декількома мовами, а також знаходить і виправляє всі помилки в готовому коді. І в майбутньому на заміну "джунам" дійсно можуть прийти "оператори чатів".

Детальніше про ChatGPT

ChatGPT OpenAI підкорив інтернет наприкінці минулого року. Цей чат-бот, здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а за швидкістю зростання "обскакав" навіть TikTok. ChatGPT працює на основі генеративного ШІ, що створює новий контент після навчання на величезних обсягах даних.

Не так давно Microsoft почала експериментувати з інтеграцією технології в Word і пошуковик Bing, а також підтвердила чутки про "багатомільярдні інвестиції" в проєкт.

В той самий час в Google неабияк стурбовані можливостями ChatGPT і готують до 20 нових ШІ-продуктів, які представлять до кінця року.

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