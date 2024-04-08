Підсвічування ОЗУ або теплом, або ультрафіолетовою частиною спектра пошкоджує фарбу.

Власники відеокарт скаржаться на RGB-підсвічування. RGB-підсвітка оперативної пам'яті є одними з найпопулярніших елементів, що світяться, в ПК, але, як виявилося, вона може виявитися небезпечним для іншого "заліза", пише портал VideoCardz.

На опубликованих фотографіях добре видно випалені ділянки на бекплейтах відеокарт – там, де до них прилягає ОЗУ із підсвічуванням. Спочатку можна подумати, що на це місце падає світло, але насправді йдеться про випалену фарбу.

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Точна причина проблеми поки що невідома, але, скоріш за все, йдеться про занадто велике бажання виробника здешевити виробництво за допомогою встановлення світлодіодів. Також є ймовірність, що зіпсувати комплектуючі могло тепло, що виділяється самими діодами: така проблема, наприклад, зустрічається у потужних SSD-накопичувачів.

На цю мить повідомлення стосуються переважно відеокарт від ASUS, MSI і Gigabyte. Один із постраждалих навіть замінив свою відеокарту тільки для того, щоб спостерігати повторення "опіків", що однозначно вказує на підсвічування пам'яті як на першопричину проблеми.

Дивно, що подібна проблема не з'явилася раніше, адже ОЗУ з RGB-підсвічуванням на ринку існує вже багато років.

Раніше Steam назвав найпопулярнішу ПК-збірку серед гравців у 2024 році. Найпоширенішою відеокартою, як і раніше, залишається GeForce RTX 3060, а підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів.

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