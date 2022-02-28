Мета - блокування зв’язку.

Російські військові та диверсійно-розвідувальні групи можуть намагатися знищити сотові вишки.

Про це УНІАН повідомило джерело в Службі безпеки України.

За наявною інформацією, військовослужбовцям РФ (ДРГ) надана команда знищувати сотові вишки. Мета - блокування зв’язку, каже джерело.

Нагадаємо, ще 24 лютого у Держспецзв'язку закликали операторів мобільного та інтернет-зв'язку забезпечувати зв'язок, навіть якщо в абонентів недостатньо грошей на рахунках. Ті пішли на зустріч.

Водночас мобільні оператори "Київстар", Vodafone та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Російської Федерації та Республіки Білорусь.