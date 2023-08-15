iPhone 15 і 15 Plus отримають повільний USB-C зі швидкістю передачі даних на рівні Lightning.

Майбутні айфони відмовляться від роз'єму Lightning. І якщо базові версії також перейдуть на USB-C, то наявність більш швидкого USB 3.2 – те, що буде вигідно відрізняти "прошки" від iPhone 15 і 15 Plus.

В мережі з'явилися нові фотографії, на яких показано роз'єми USB-C для різних моделей смартфонів iPhone 15. З них стало відомо, що iPhone 15 і 15 Plus будуть використовувати версію USB 2.0 зі швидкістю передачі до 480 Мбіт/сек, що аналогічно актуальному інтерфейсу Lightning.

Водночас iPhone 15 Pro отримають в цьому плані значне поліпшення. "Прошки" зможуть похвалитися USB 3.2, який пропонує швидкість передачі даних до 20 Гбіт/сек. Це робить його в 40 разів швидшим за базову версію iPhone 15.

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Зазначається, що такі швидкості дозволять не тільки швидко скидати з айфона файли великих розмірів, але й підключати зовнішні екрани. Наприклад, ви зможете під'єднати дисплей і транслювати на нього зображення з камери в реальному часі.

Нагадаємо також, що раніше в мережі з'явилася інформація, згідно з якою Apple обмежить швидкість роботи "нерідних" зарядок USB-C в нових iPhone. Єврокомісія вже пригрозила компанії забороною на продаж смартфонів в країнах ЄС за реалізацію подібної ідеї.

iPhone 2023 року сильно подорожчають, але отримають великий апдейт

Всі чутки та витоки указують на те, що Apple підніме ціни на Pro-версії щодо попередників на 100-200 доларів. Ймовірно, подорожчають тільки преміальні моделі, 15 і 15 Plus будуть коштувати стільки ж, скільки коштували iPhone 14 і 14 Plus.

Причина – компанія перекладе на споживачів витрати за апгрейд. Окрім більш швидкого USB, "прошки" отримають продуктивний чіп A17, рекордно вузьку рамку, 2 ТБ пам'яті, титановий корпус та інші поліпшення.

Apple представить лінійку смартфонів iPhone 15 та інші "яблучні" гаджети 12-13 вересня. А в жовтні пройде ще один івент, який буде присвячена новим Mac.

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