iPhone 15 Pro отримають швидкий USB-C, звичайні моделі-повільний / фото MacRumors

Майбутні айфони відмовляться від роз'єму Lightning. І якщо базові версії також перейдуть на USB-C, то наявність більш швидкого USB 3.2 – те, що буде вигідно відрізняти "прошки" від iPhone 15 і 15 Plus.

В мережі з'явилися нові фотографії, на яких показано роз'єми USB-C для різних моделей смартфонів iPhone 15. З них стало відомо, що iPhone 15 і 15 Plus будуть використовувати версію USB 2.0 зі швидкістю передачі до 480 Мбіт/сек, що аналогічно актуальному інтерфейсу Lightning. 

Водночас iPhone 15 Pro отримають в цьому плані значне поліпшення. "Прошки" зможуть похвалитися USB 3.2, який пропонує швидкість передачі даних до 20 Гбіт/сек. Це робить його в 40 разів швидшим за базову версію iPhone 15.

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Зазначається, що такі швидкості дозволять не тільки швидко скидати з айфона файли великих розмірів, але й підключати зовнішні екрани. Наприклад, ви зможете під'єднати дисплей і транслювати на нього зображення з камери в реальному часі.

Нагадаємо також, що раніше в мережі з'явилася інформація, згідно з якою Apple обмежить швидкість роботи "нерідних" зарядок USB-C в нових iPhone. Єврокомісія вже пригрозила компанії забороною на продаж смартфонів в країнах ЄС за реалізацію подібної ідеї.

iPhone 2023 року сильно подорожчають, але отримають великий апдейт

Всі чутки та витоки указують на те, що Apple підніме ціни на Pro-версії щодо попередників на 100-200 доларів. Ймовірно, подорожчають тільки преміальні моделі, 15 і 15 Plus будуть коштувати стільки ж, скільки коштували iPhone 14 і 14 Plus.

Причина – компанія перекладе на споживачів витрати за апгрейд. Окрім більш швидкого USB, "прошки" отримають продуктивний чіп A17, рекордно вузьку рамку2 ТБ пам'яті, титановий корпус та інші поліпшення.

Apple представить лінійку смартфонів iPhone 15 та інші "яблучні" гаджети 12-13 вересня. А в жовтні пройде ще один івент, який буде присвячена новим Mac.

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