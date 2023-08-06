Всі витоки вказують на те, що iPhone 2023 року в плані дизайну вперше за 5 років зазнає суттєвих змін.

Численні витоки говорять про те, що компанія Apple збирається випустити смартфон з найвужчою рамкою в історії. Так звані "чорні смуги" на екрані серії iPhone 15 Pro будуть товщиною всього 1.5 мм.

Для порівняння, у нинішнього лідера Xiaomi 13 товщина рамок становить 1,81 мм. При цьому у смартфонів Apple рамка з усіх боків однакова, на відміну від Android-флагманів.

Ресурс 9to5Mac показав на рендерах наочне порівняння зменшених рамок нових айфонів в порівнянні з минулими поколіннями. Зробити їх тонше вдалося коштом літій-полімерного акумулятора, який раніше допоміг оновити дизайн смарт-годинника Apple Watch Series 7.

Відео дня

При цьому виріз Dynamic Island, що перше з'явився в iPhone 14 Pro, залишиться колишнього розміру. З урахуванням більш тонких рамок він буде виділятися ще більше.

Всі витоки вказують на те, що iPhone 2023 року в плані дизайну суттєво зміниться вперше за 5 років. Преміальні iPhone 15 отримають також нову настроювану кнопку, титанове обрамлення і USB-C.

Раніше стало відомо, що Apple представить наступну лінійку iPhone 15 та інші "яблучні" гаджети 13 вересня. В жовтні пройде ще один івент, який буде присвячена новим Mac.

Вас також можуть зацікавити новини: