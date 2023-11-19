Очікується, що нова лінійка флагманів Samsung буде представлена в середині січня.

Samsung готується до близької презентації нового флагманського смартфона – Galaxy S24 Ultra. Новинка обіцяє стати близькою до еталона дизайну серед Android-пристроїв і, якщо чутки вірні, найрозумнішим телефоном зі штучним інтелектом за всю історію.

Відомий інсайдер Ice Universe поділився якісним рендером Galaxy S24 Ultra, що демонструє флагман з титановою рамкою в золотому забарвленні. Однак головна зміна – супертонкі рамки екрана, однакові з усіх боків.

Це підтверджує прагнення Samsung до створення смартфона з максимально імерсивним візуальним досвідом. Тонка матова текстура і зменшений отвір для селфі-камери, трохи зміщеної вниз, надають пристрою особливий шарм.

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Очікується, що титановий корпус буде тільки у топової моделі Ultra, тоді як більш дешеві Galaxy S24 і S24 Plus оснастять звичайною рамкою. Офіційна прем'єра новинок Samsung очікується в середині січня 2024 року.

Якщо вірити інсайдерським даними, Samsung збирається реалізувати в лінійці Galaxy S24 всі найактуальніші трендита "фішки". Ми вже чули про титанову рамку, рекордні 2 ГБ пам'яті та особливий метод "укладання" акумулятора.

Також Samsung робить велику ставку на штучний інтелект (ШІ). Це будуть "найрозумніші" смартфони на ринку, перевершуючи те, що пропонують конкуренти Google у новій лінійці Pixel 8. Мало того, обіцяють підтримку супутникового зв'язку, яка сьогодні є тільки в iPhone і декількох Huawei.

Раніше публікувався список смартфонів Samsung, які отримають Android 14 до кінця 2023. Оновитися зможуть як власники бюджетних моделей, так і флагманських.

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