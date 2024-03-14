Оновляться торішні флагмани Galaxy, а також кілька планшетів.

Після виходу Galaxy S24 Samsung пообіцяла оснастити свої старіші пристрої функціями ШІ, і компанія свого слова дотримається: до кінця березня прошивка One UI 6.1 з підтримкою Galaxy AI вийде для ще дев'яти пристроїв, зокрема планшетів.

До списку сумісних з One UI 6.1 моделей увійшли: Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Flip 5, Fold 5, Tab S9, Tab S9+ і Tab S9 Ultra. А до кінця року до них приєднаються й інші пристрої Samsung з числа раніше випущених.

Уже відомо, що всі ці пристрої отримають як мінімум 4 функції ШІ:

Голосовий перекладач, який активується під час телефонних дзвінків і перекладає сказане в реальному часі.

Виділення об'єктів у будь-якому застосунку і розумний пошук за ними в інтернеті.

Chat Assist: розумний помічник всередині нотаток.

Генеративний редактор ШІ в додатку "Галерея".

Зазначається, що деякі ШІ-функції залишаться тільки на нових флагманах Samsung, оскільки в S24 використовуються найактуальніші на цей момент процесори: Exynos 2400 і Snapdragon 8 Gen 3, а функціонал Galaxy AI сильно залежить від процесора. Серед ексклюзивних функцій – ШІ-диктофон, який переводить запис у текст і відразу ж робить короткий переказ вмісту.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього місяця Samsung представила смартфони-середняки Galaxy A55 і A35. Вони працюють на OneUI 6.1 з функціями ШІ прямо з коробки і будуть оновлюватися протягом п'яти років.

А ближче до осені варто очікувати виходу Galaxy Z Fold 6 і Z Flip 6. Раніше інсайдери ділилися рендерами і подробицями нового покоління складаних смартфонів.

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