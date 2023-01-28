Рейтинг не обмежується тільки комп'ютерними процесорами, але й чіпами від смартфонів і планшетів.

Автори видання Macworld протестували всі фірмові процесори Apple і склали рейтинг їх продуктивності, розташувавши чіпи від найпотужнішого до найслабшого.

В ході тестів вияснилось, що M1 Ultra – все ще найпродуктивніший процесор компанії, при цьому моделі з 64 ядрами та 48 ядрами GPU показують однаковий результат в багатоядерному тестуванні.

Представлений раніше цього місяця M2 Max з 38 ядрами GPU істотно поступається в багатопотокової продуктивності M1 Ultra, але випереджає його в одноядерному тестуванні. Показово, що навіть базовий M2 показує себе в цьому режимі краще.

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Серед мобільних процесорів найпотужнішим є A16 Bionic в останніх флагманських айфонах. Відрив від A15 Bionic з базового iPhone 14 помітний, але не критичний. На практиці користувачі так і зовсім навряд чи побачать різницю в швидкості роботи смартфонів.

Які смартфони та планшети Apple найпотужніші: рейтинг

Раніше команда бенчмарка Antutu склала рейтинг найпродуктивніших пристроїв Apple під управлінням iOS станом на 2022 рік. Перше місце дісталося планшету iPad Pro M2 з 12,9-дюймовим дисплеєм і 256 ГБ пам'яті.

У більш сучасного iPhone 14 Pro, який отримав новий процесор A16 Bionic, тільки шосте місце в рейтингу, відразу ж за ним – модель 14 Pro Max. Торішній iPhone 13 Pro Max замикає топ-8. Дев'яте і десяте місце у iPad Pro з процесорами Apple А12Z і А12Х.

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