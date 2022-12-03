Найбільш продуктивним iOS-гаджетами на сьогодні є iPad Pro 6-го покоління на процесорі M2.

Днями розробники популярного бенчмарка Antutu оновили свій традиційний рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів на світовому ринку, а зараз з'явився аналогічний рейтинг, але вже пристроїв Apple під управлінням iOS.

Найпродуктивнішими мобільними гаджетами Apple на сьогодні є iPad Pro 6-го покоління на процесорі M2 на 12,9" і 11" дюймів відповідно. Третє місце зайняв iPad Pro 2021 року на 12,9 дюйма.

У більш сучасного iPhone 14 Pro, який отримав новий процесор A16 Bionic, тільки шосте місце в рейтингу, відразу ж за ним – модель 14 Pro Max. Торішня модель iPhone 13 Pro Max замикає топ-8. Дев'яте і десяте місце у iPad Pro з процесорами Apple А12Z і A12X.

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Що показово, показники смартфонів на Android в тестах Antutu куди разючі. Якщо Android-"король" Vivo X90 на базі Dimensity 9200 набирає майже 1,2 млн балів, то найпотужніший смартфон Apple iPhone 14 Pro не зумів навіть подолати позначку в 1 млн.

iPad Pro 2022 – найпросунутіші планшети Apple

Наприкінці жовтня Apple випустила новий базовий iPad, який нарешті виконаний в сучасному дизайні, і шосте покоління планшетів iPad Pro на процесорі M2. По факту це ті ж планшети, що і торік, але тепер більш потужніші та з оновленим дизайном.

Крім того, власники айпадів вже можуть оновити свої сумісні пристрої до iPadOS 16.1. Ключове нововведення тут – новий режим багатозадачності Stage Manager, що дозволяє швидше перемикатися між активними вікнами, застосунками та групами застосунків.

Разом з тим Apple оновила Safari, програми "Пошта", "Повідомлення", "Фото" і FaceTime, а також впровадила новий менеджер паролів Passkeys.

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