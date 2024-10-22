Смартфони Pixel першими отримали доступ до нової операційної системи. Але, як це часто буває, розгортання не пройшло без проблем.

В інтернеті почали з'являтися повідомлення, які застерігають власників смартфонів Google Pixel 6, Pixel 6 Pro і Pixel 6a від оновлення до Android 15. За словами "постраждалих", воно безповоротно пошкоджує апарати. Портал GSMArena спробував розібратися в ситуації.

Згідно з джерелом, проблеми виникають після ввімкнення функції Private Space ("Приватний простір"), хоча є й випадки, коли пристрої перетворювались на "цеглину" під час звичайного використання, тож це може бути не зовсім проста й однозначна ситуація.

Ті, хто вже зіткнувся з проблемою, описують свої телефони як "повністю мертві", при цьому типові методи усунення неполадок, як-от натискання кнопок живлення і зменшення гучності, не працюють. Підключення пристроїв до комп'ютера також не допомогло.

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Google поки що ніяк не прокоментувала проблему. Тому якщо у вас Pixel 6, і ви ще не оновилися до Android 15, рекомендується почекати, поки компанія не запропонує якесь рішення.

Нагадаємо, Google випустила стабільну версію Android 15 для підтримуваних Pixel 15 жовтня. Оновлення поширюється поступово. Решті Android-користувачів доведеться чекати до кінця року, поки їхні виробники адаптують операційну систему під фірмові оболонки.

Два головних нововведення в Android 15 зосереджені на безпеці та приватності. Так, система навчилася автоматично блокувати смартфон у разі крадіжки. А новий "приватний простір" створює окреме середовище для додатків і даних із підвищеним рівнем захисту.

Також з виходом Android 15 користувачам став доступним функціонал, який повідомить, що не так з їхнім телефоном без походу в сервісний центр. Діагностика дає змогу перевірити стан батареї, дисплея, сховища та інших компонентів. А ще всі смартфони з Android 15 повинні довше працювати від акумулятора.

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