Цього року нова операційна система Google вийде пізніше, ніж зазвичай.

Видання Android Headlines поділилося датою початку розгортання Android 15. Спочатку передбачалося, що Google випустить нову ОС у вересні, однак компанія затримала реліз через критичні баги. Тепер користувачам доведеться набратися терпіння і почекати до 15 жовтня.

Цього дня Android 15 стане доступний користувачам усіх смартфонів Google, починаючи з Pixel 6. Пристрої інших брендів оновляться пізніше, терміни залежать від конкретного виробника.

При цьому для Pixel 6 і 6 Pro версія Android 15 стане останньою – оновлення 2025 року для них уже доступним не буде. А ось апдейти безпеки для них продовжать виходити аж до 2026 року.

Журналісти зібрали список із понад 350 девайсів, які будуть сумісні з Android 15. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій оновлення, чи, можливо, час задуматися про апгрейд.

Чи варто оновлюватися до Android 15

Android 15 обіцяє стати цікавим оновленням: система знайде вимкнений смартфон, захистить від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморозить" невикористовувані програми та сама повідомить, що не так із вашим смартфоном без походу в сервісний центр. А ще всі Андроїд-пристрої мають довше працювати від акумулятора.

Також очікується, що ті, хто оновиться до Android 15, зможе користуватися супутниковим зв'язком, але очевидно, що його поширення затягнеться. Поки що ця функція доступна в останніх iPhone і парочці китайських флагманів.

Якщо ваш смартфон не буде підтримувати ОС Android 15, журналісти називали найкращі недорогі смартфони в 2024 році. Вони пропонують покупцям широкий функціонал і відмінну продуктивність без будь-яких серйозних компромісів.

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