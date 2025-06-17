Анонсовані для iOS 26 новомодні функції доступні на смартфонах Pixel уже багато років.

Google продовжує пасивно-агресивно жартувати над Apple з її iPhone. Компанія скористалася інфоприводом після WWDC 2025, щоб знову нагадати про власні смартфони Pixel, пише Android Police.

У черговому відео із серії "Best Phones Forever" iPhone вихваляється новими функціями, які з'явилися в iOS 26, на що смартфон Google відповідає, що все це він вміє вже давно.

Під роздачу потрапили такі нововведення, як Live Translate (переклад розмов і повідомлень), Call Screening (ШІ-захист від спам-дзвінків) і Hold Assist (асистент з утримання на лінії). Остання з'явилася у смартфонах Pixel ще у 2020 році

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Ближче до кінця відео iPhone запитує Pixel: "Над чим ви працюєте для Pixel 10?... просто з цікавості". Це перший раз, коли компанія офіційно тизерить Pixel 10. Хоча реклама не натякає на швидку появу телефону, численні повідомлення вказують на те, що Google готується до запуску нового покоління в середині серпня.

Смартфони лінійки Google Pixel 10, хоч і залишаться практично без змін у плані дизайну, отримають низку значних внутрішніх оновлень. Серед них – аналог MagSafe з iPhone, на який користувачі Android чекали роками.

Нагадаємо, на WWDC 2025 Apple замість iOS 19 представила одразу iOS 26 у новому скляному дизайні. У компанії називають це оновлення найбільшим за останні 11 років, тобто з часів iOS 7.

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