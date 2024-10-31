Список глобальних пристроїв Xiaomi, які оновляться до HyperOS 2.0

Тематичний ресурс XiaomiTime опублікував попередній список пристроїв Xiaomi, Redmi та Poco, які отримають глобальну версію фірмової прошивки HyperOS 2.0 на основі операційної системи Android 15.
Пристрої, які мають оновитися до кінця року:
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13T Pro
Пристрої, які мають отримати HyperOS 2 Global до першого кварталу 2025-го:
- Xiaomi 14 Ultra
- Redmi Note 13 / 13 NFC
- Xiaomi 13T
- Серія Redmi Note 13
- Poco X6 Pro 5G
- Серія Xiaomi 13
- Серія Xiaomi 14T
- Poco F6 / F6 Pro
- Redmi 13
- Redmi 12
Поки це неофіційний список і терміни теж не підтверджені. У Китаї першими продуктами з попередньо встановленою HyperOS 2.0 стали Xiaomi 15 і 15 Pro, Xiaomi Pad 7, а також новітні ТБ і і носимі пристрої. У листопаді її почнуть отримувати Xiaomi 14 і старіші пристрої.
Xiaomi стверджує, що оновлена ОС стала швидшою, плавнішою і отримала більш свіжий дизайн. Також прошивка містить набір ШІ-функцій XyperAI. Нейромережі вміють працювати з текстом, створювати зображення за текстовим описом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі користувацьких відео.
Як раніше стало відомо, Xiaomi "перекрила кисень" покупцям китайських версій своїх смартфонів. Тобто, купивши телефон виробника на майданчиках на кшталт AliExpress, більше не вийде перепрошити його ПЗ на глобальну.
Абсолютно точно HyperOS 2.0 не прийде на пристрої, які виробник визнав застарілими і припинив підтримку. Так, напередодні Xiaomi відправила "на пенсію" 5 смартфонів, включно з популярними Xiaomi Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.