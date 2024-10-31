Список глобальних пристроїв Xiaomi, які оновляться до HyperOS 2.0

Усі пристрої мають оновитися до першої половини 2025 року.

Тематичний ресурс XiaomiTime опублікував попередній список пристроїв Xiaomi, Redmi та Poco, які отримають глобальну версію фірмової прошивки HyperOS 2.0 на основі операційної системи Android 15.

Пристрої, які мають оновитися до кінця року:

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Пристрої, які мають отримати HyperOS 2 Global до першого кварталу 2025-го:

Відео дня

Xiaomi 14 Ultra

Redmi Note 13 / 13 NFC

Xiaomi 13T

Серія Redmi Note 13

Poco X6 Pro 5G

Серія Xiaomi 13

Серія Xiaomi 14T

Poco F6 / F6 Pro

Redmi 13

Redmi 12

Поки це неофіційний список і терміни теж не підтверджені. У Китаї першими продуктами з попередньо встановленою HyperOS 2.0 стали Xiaomi 15 і 15 Pro, Xiaomi Pad 7, а також новітні ТБ і і носимі пристрої. У листопаді її почнуть отримувати Xiaomi 14 і старіші пристрої.

Xiaomi стверджує, що оновлена ОС стала швидшою, плавнішою і отримала більш свіжий дизайн. Також прошивка містить набір ШІ-функцій XyperAI. Нейромережі вміють працювати з текстом, створювати зображення за текстовим описом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі користувацьких відео.

Як раніше стало відомо, Xiaomi "перекрила кисень" покупцям китайських версій своїх смартфонів. Тобто, купивши телефон виробника на майданчиках на кшталт AliExpress, більше не вийде перепрошити його ПЗ на глобальну.

Абсолютно точно HyperOS 2.0 не прийде на пристрої, які виробник визнав застарілими і припинив підтримку. Так, напередодні Xiaomi відправила "на пенсію" 5 смартфонів, включно з популярними Xiaomi Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.

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