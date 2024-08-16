Інструмент нагадує AirDrop з екосистеми пристроїв компанії Apple.

Microsoft представила новий інструмент для Windows, який є аналогом AirDrop з екосистеми пристроїв компанії Apple. Він дає змогу швидко обмінюватися файлами між комп'ютером та Android-девайсом.

Передача файлів здійснюватиметься через додаток Phone Link. Після одноразової синхронізації користувачеві потрібно буде лише клікнути правою кнопкою миші по потрібному файлу, вибрати в контекстному меню "Поділитися" і натиснути на Phone Link, повідомляє портал Windows Central.

При цьому на мобільному девайсі приймати передачу не доведеться. Файли надходитимуть на нього автоматично. Але буде кілька системних вимог для роботи функції:

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Windows 10 з оновленнями від травня 2019 року і новіше або Windows 11;

смартфон під управлінням Android 9.0 або пізнішою версією;

додаток Link to Windows 1.24032.518.0 або пізнішої версії;

додаток Link Phone 1.24032.156.0 або пізнішої версії.

Оновлення з новою фішкою вже поширюється на каналі для бета-тестерів Release Preview, а це означає, що зовсім скоро вона з'явиться у звичайних користувачів.

Якщо ви відкладали наступне оновлення Windows, зараз саме час його встановити. У рамках серпневого "вівторка оновлень" Microsoft виявила і вже виправила 90 вразливостей в операційних системах Windows 10 і 11.

Нагадаємо, що за даними на липень 2024 року, Windows 11 уперше з моменту виходу подолала позначку в 30% частки ринку. Windows 10 все ще залишається вибором 65% користувачів, але за останній місяць вона втратила майже 2% юзерів.

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