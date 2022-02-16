Серед головних змін – встановлення застосунків Android з магазину Amazon.

Компанія Microsoft випустила перше велике оновлення для Windows 11, популярність якої серед користувачів зростає ударними темпами.

У ньому виправили деякі неполадки, оновили штатні застосунки та нарешті ввели підтримку Android-додатків, повідомляє The Verge.

Для встановлення потрібно перейти в розділ "Параметри" > "Центр оновлення Windows" та обрати "Перевірити наявність оновлень". Апдейт буде поширюватися хвилями, тому поки може бути доступний не для всіх.

Більш детально про нововведення:

Доступ до Android-застосунків, яку Microsoft анонсувала ще під час анонсу нової ОС, але все зволікала з випуском. Поки вона доступна тільки для користувачів в США

Оновили і панель завдань. Тепер на ній видно віджет погоди, а годинник і дата відображаються на додаткових моніторах – раніше існував баг, через який вони були тільки на основному екрані. Також повернувся віджет з новинами та погодою.

Деякі стандартні програми теж були перероблені. Зокрема "Блокнот" з осучасненим дизайном та підтримкою темної теми, "Медіаплеєр" та Groove Music. Виглядає так:

В планах у Microsoft частіше експериментувати з незвичайними функціями "одинадцятки" Канал Dev Channel стане "місцем для інкубації нових ідей". Тут буде вестися робота над довгостроковими завданнями і здійснюватися контроль стану окремих функцій.

Раніше УНІАН ділився лайфхаком, як повернути файли після видалення з "Кошика". Якщо поверх стертих даних нічого не записувалося, це справа декількох хвилин.

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