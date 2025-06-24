У майже 7% користувачів Android все ще встановлена Android 8 Oreo і Android 9 Pie.

Компанія Google оголосила про важливу зміну: з 5 серпня 2025 року мільйони старих Android-смартфонів позбудуться підтримки фірмового браузера Chrome.

Відомо, що цього дня вийде Google Chrome версії 139 – і вона виявиться несумісною з Android 8 і Android 9. Таким чином, актуальна версія браузера буде доступна тільки на девайсах на базі Android 10 або свіжішою версією ОС, пише The Verge.

Наразі понад 6,8% користувачів Android використовують телефони під управлінням Android 8 і Android 9, випливає зі свіжої статистики. Виходить, що йдеться про близько 100 мільйонів пристроїв, які позбудуться підтримки популярного браузера. До слова, актуальна редакція під номером 15 зараз поступається навіть Android 9.

Відео дня

Важливо зазначити, що після припинення підтримки Chrome не перестане раптом запускатися на цих Android, але стане більш вразливим до хакерських атак і загрози кібербезпеки через відсутність патчів безпеки. Не кажучи вже про те, що вони не отримуватимуть нові функції.

Відомо, що Chrome після апдейту до версії 139 отримає досить багато нововведень, зокрема нові функції ШІ. Також компанія каже, що оновлений браузер досяг історичного максимуму швидкості в тесті Speedometer 3.0.

Нагадаємо, раніше цього місяця WhatsApp припинила підтримку iOS 15.1 і більш ранніх версій системи. Таким чином, застосунок для спілкування перестав працювати на iPhone 5s, iPhone 6 і iPhone 6 Plus.

Опитування показало, якими смартфонами найбільше задоволені користувачі Android у 2025 році. У списку Honor Magic 7, Xiaomi 15 Ultra та інші моделі.

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