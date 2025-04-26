Названо найпопулярнішу у світі версію Android – і це аж ніяк не Android 15

Попри те, що вже вийшла п'ятнадцята версія Android, а Google активно тестує Android 16, більшість користувачів досі використовують старі версії "зеленого робота". Це випливає зі свіжої статистики компанії.
Найпоширеніша версія Android у 2025 році – 14. Частка цієї версії ОС склала 27,4%, а новіший Android 15 зайняв лише 4,5%. Це навіть менше, ніж у Android 9, яка вийшла у 2018 році.
Найпопулярніші версії Android сьогодні:
- Android 15: 4.5%;
- Android 14: 27.4%;
- Android 13: 16.8%;
- Android 12: 12.8%;
- Android 11: 15.9%;
- Android 10: 10,2%;
- Android 9: 5,8%;
- Android 8.1: 3,0%;
- Android 8: 1,0%;
- Android 7.1: 0,6%;
- Android 7: 0,6%;
- Android 6: 0.7%.
Багато в чому повільне поширення Android 15 пов'язане майже з піврічною затримкою One UI 7 від Samsung, чиї смартфони займають найбільшу частку ринку. Поки тільки S25, Galaxy S24 і складані Galaxy Z Flip 6/Z Fold 6 отримали нову прошивку.
Однак є й інша причина: найновіша редакція Android під номером 16 вийде на два місяці раніше визначеного терміну – вже в червні. Таким чином до її релізу ще не всі сумісні пристрої отримають 15-те покоління "зеленого робота".
Як УНІАН уже розповідав, бюджетні смартфони позбавлять оновлення до нових версій Android. Google змінила мінімальні вимоги до пристроїв.