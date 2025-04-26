Названо найпопулярнішу у світі версію Android – і це аж ніяк не Android 15

Актуальна редакція під номером 15 поступається навіть дуже старій Android 9.

Попри те, що вже вийшла п'ятнадцята версія Android, а Google активно тестує Android 16, більшість користувачів досі використовують старі версії "зеленого робота". Це випливає зі свіжої статистики компанії.

Найпоширеніша версія Android у 2025 році – 14. Частка цієї версії ОС склала 27,4%, а новіший Android 15 зайняв лише 4,5%. Це навіть менше, ніж у Android 9, яка вийшла у 2018 році.

Найпопулярніші версії Android сьогодні:

Android 15: 4.5%;

4.5%; Android 14: 27.4%;

27.4%; Android 13: 16.8%;

16.8%; Android 12: 12.8%;

12.8%; Android 11: 15.9%;

15.9%; Android 10: 10,2%;

10,2%; Android 9: 5,8%;

5,8%; Android 8.1: 3,0%;

3,0%; Android 8: 1,0%;

1,0%; Android 7.1: 0,6%;

0,6%; Android 7: 0,6%;

0,6%; Android 6: 0.7%.

Відео дня

Багато в чому повільне поширення Android 15 пов'язане майже з піврічною затримкою One UI 7 від Samsung, чиї смартфони займають найбільшу частку ринку. Поки тільки S25, Galaxy S24 і складані Galaxy Z Flip 6/Z Fold 6 отримали нову прошивку.

Однак є й інша причина: найновіша редакція Android під номером 16 вийде на два місяці раніше визначеного терміну – вже в червні. Таким чином до її релізу ще не всі сумісні пристрої отримають 15-те покоління "зеленого робота".

Як УНІАН уже розповідав, бюджетні смартфони позбавлять оновлення до нових версій Android. Google змінила мінімальні вимоги до пристроїв.

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