Серед них незвичайний щоденник, аналог "Здоров'я" та гра за мотивами казки про Піноккіо.

Корпорація Apple оголосила переможців традиційної премії Apple Design Award 2024. На спеціальній сторінці зібрані застосунки та ігри, які оцінені експертами компанії за їхню інноваційність, дизайн і технічні досягнення.

У 2024 році експерти визначили сім категорій – у кожній по 2 переможці (одна гра та один застосунок).

Задоволення та веселощі

Bears Gratitude – застосунок для ведення щоденника, який вирізняється з-поміж аналогів ретельно продуманими персонажами, що допомагають користувачам "будувати своє щастя";

NYT Games – тримайте свій розум у тонусі, вирішуючи словесні та логічні головоломки.

Інклюзивність

oko – застосунок для пішоходів, призначений для людей із порушеннями зору; сповіщає про сигнали світлофорів за допомогою тактильного і звукового зворотного зв'язку.

Crayola Adventures – барвиста пригодницька гра з гнучким налаштуванням свого персонажа.

Інновації

Procreate Dreams – інструмент для дизайнерів; можна створювати 2D-анімації, використовуючи велику бібліотеку пензлів і жестів;

Lost in Play – пригодницька гра з головоломками, дія якої розгортається у світі, створеному дитячою уявою.

Взаємодія

Crouton – застосунок для зберігання рецептів, створення списків покупок і покрокових інструкцій із приготування страв;

Rytmos – гра-головоломка, де кожен пройдений рівень додає новий елемент у пісню, що поступово формується.

Соціальний вплив

Gentler Streak – аналог застосунку "Здоров'я", у якому всі дані про стан організму зібрані для вдумливого відстеження фізичної активності, відпочинку та самопочуття;

The Wreck – візуальна гра-роман із глибокими та інтимними історіями, у якому гравці самостійно ухвалюють рішення, щоб поліпшити життя головної героїні.

Візуал і графіка

Rooms м ця програма дає змогу створювати затишні 3D-кімнати, щоб ділитися ними з іншими людьми та обмінюватися своїми творіннями;

Lies of P – екшен від третьої особи, який став вільним переказом казки про Піноккіо.

Просторові рішення

djay pro – вводить абсолютно нові стандарти в процес створення музики та відео на мобільних пристроях;

Blackbox – гра з головоломками і хитромудрими пасхалками.

Усіх переможців буде відзначено на конференції WWDC24, яка відбудеться завтра, 10 червня.

Нагадаємо, під час свого виступу на WWDC 2024 Apple представить iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 та інші нові операційні системи. За даними джерел, iOS 18 для iPhone стане "найбільшим оновленням ПЗ в історії компанії".

Основна увага в iOS 18 буде приділена функціям на базі ШІ, але сама операційка отримає і низку інших важливих нововведень. Наприклад, гнучке налаштування робочого столу та оновлений "Центр управління".

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