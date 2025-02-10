Наприкінці січня компанія Samsung анонсувала нову флагманську лінійку Galaxy S25. Разом зі смартфонами презентували і нову версію фірмової оболонки – One UI 7.0 на базі Android 15.
Актуальну версію операційки спочатку отримали саме анонсовані новинки, тоді як власники Galaxy S24 і старших моделей все ще чекають виходу довгоочікуваного оновлення. Портал GSMArena заздалегідь підготував список гаджетів Galaxy, які повинні отримати One UI 7. Ось як він виглядає:
Пристрої серії Galaxy S
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+ 5G
- Galaxy S22 5G
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+ 5G
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 5G
- Galaxy S21
Пристрої серії Galaxy Z Flip і Galaxy Z Fold:
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Flip4
- Galaxy Z Fold3
- Galaxy Z Flip3
Пристрої серії Galaxy A:
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A16
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A15
- Galaxy A14 5G
- Galaxy A14
- Galaxy A06
- Galaxy A05s
- Galaxy A05
А також Galaxy M і Galaxy F:
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M53
- Galaxy M35
- Galaxy M34
- Galaxy M33
- Galaxy M15
- Galaxy M05
- Galaxy M14 5G
- Galaxy M14
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F23
- Galaxy F15
- Galaxy F14 5G
Серед перших апдейт отримають девайси, що відносяться до флагманських лінійок минулих років – мова про серії S24, S23, S22 і S21, а також елітні пристрої з серій Fold і Flip. Після чого список буде поступово розширюватися середньобюджетними і бюджетними моделями.
До речі, для Galaxy S21, Galaxy M14 і ще парочки моделей оновлення One UI 7 на базі Android 15 стане останнім. Але остаточно застаріють вони вже до 2026 року, коли для них перестануть виходити патчі безпеки.
Що стосується One UI 7, то її називають одним із найбільших оновлень Android від Samsung за останній час. Змін багато, від інтерфейсу до функцій, через що її розгортання запізнюється. Торік збірка One UI на Android 14 вийшла ще наприкінці жовтня.