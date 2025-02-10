One UI 7 обіцяє стати одним із найбільших оновлень Android від Samsung за останній час.

Наприкінці січня компанія Samsung анонсувала нову флагманську лінійку Galaxy S25. Разом зі смартфонами презентували і нову версію фірмової оболонки – One UI 7.0 на базі Android 15.

Актуальну версію операційки спочатку отримали саме анонсовані новинки, тоді як власники Galaxy S24 і старших моделей все ще чекають виходу довгоочікуваного оновлення. Портал GSMArena заздалегідь підготував список гаджетів Galaxy, які повинні отримати One UI 7. Ось як він виглядає:

Пристрої серії Galaxy S

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S22 5G

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21+

Galaxy S21 5G

Galaxy S21

Пристрої серії Galaxy Z Flip і Galaxy Z Fold:

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Пристрої серії Galaxy A:

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53 5G

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33 5G

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A16 5G

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A15

Galaxy A14 5G

Galaxy A14

Galaxy A06

Galaxy A05s

Galaxy A05

А також Galaxy M і Galaxy F:

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M53

Galaxy M35

Galaxy M34

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy M05

Galaxy M14 5G

Galaxy M14

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F23

Galaxy F15

Galaxy F14 5G

Серед перших апдейт отримають девайси, що відносяться до флагманських лінійок минулих років – мова про серії S24, S23, S22 і S21, а також елітні пристрої з серій Fold і Flip. Після чого список буде поступово розширюватися середньобюджетними і бюджетними моделями.

Відео дня

До речі, для Galaxy S21, Galaxy M14 і ще парочки моделей оновлення One UI 7 на базі Android 15 стане останнім. Але остаточно застаріють вони вже до 2026 року, коли для них перестануть виходити патчі безпеки.

Що стосується One UI 7, то її називають одним із найбільших оновлень Android від Samsung за останній час. Змін багато, від інтерфейсу до функцій, через що її розгортання запізнюється. Торік збірка One UI на Android 14 вийшла ще наприкінці жовтня.

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