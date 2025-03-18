Тестування одного з найбільших оновлень в історії Galaxy закінчено, і найближчими тижнями воно почне надходити до користувачів.

Samsung офіційно підтвердила, що розгортання фінальної версії фірмової оболонки One UI 7.0 на базі операційної системи Android 15 стартує 7 квітня. Фактично на три місяці пізніше, ніж спочатку очікувалося.

Цього дня оновлення вийде для смартфонів лінійки Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6. Далі на черзі – Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, а також планшети Galaxy Tab S10 і Galaxy Tab S9.

Такий список пристроїв, які отримають оновлену One UI найпершими. У травні почнеться наступна хвиля оновлень, яка торкнеться старіших і бюджетніших пристроїв. Тут конкретики немає, але можна припустити, що наступними на черзі стануть серії S22 і S21, а також найрізноманітніші девайси лінійки Galaxy A.

Відео дня

У Samsung називають One UI 7.0 одним із найбільших оновлень в історії Galaxy. Помітна частина нововведень пов'язана з нейромережами: ШІ ще краще допомагатиме в написанні текстів, коригуватиме помилки, пропонуватиме свої варіанти, а також складатиме резюме та різні вижимки. Алгоритми також активно використовуються при наборі тексту для прискорення введення.

Серед інших фішок One UI 7.0 – поліпшені плавні анімації та переходи, вертикальне меню застосунку, перероблені віджети для домашнього екрана та екрана блокування, редизайн "Камери", а також аналог Dynamic Island.

Публічний реліз One UI 7 для низки моделей буде останнім великим оновленням системи, оскільки термін їхньої програмної підтримки добігає кінця. Зібрали список смартфонів Samsung, які не оновляться до Android 16.

А тим часом Google анонсувала достроковий реліз Android 16 - уже в червні, а не вересні-жовтні. Більш ранній випуск дасть OEM-виробникам час на підготовку прошивки для своїх смартфонів на базі актуальної Android.

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