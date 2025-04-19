Які Samsung отримають One UI на базі Android 16: є повний список / фото SamMobile

У мережі з'явився список пристроїв Samsung, які отримають наступну версію прошивки – One UI 8 на базі Android 16. Інформацію про них опублікували на порталі SamMobile, який регулярно відстежує вихід нових прошивок для апаратів виробника.

One UI 8 стане невеликим оновленням, зосередженим на поліпшенні функцій, доданих в One UI 7 – автори порталу протестували ранню версію ОС на Galaxy Z Flip 6. Очікується, що її розгортання стартує ближче до початку серпня і розтягнеться до кінця року.

Повний перелік має такий вигляд:

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Лінійка Galaxy S:

  • Galaxy S25;
  • Galaxy S25+;
  • Galaxy S25 Ultra;
  • Galaxy S25 Edge;
  • Galaxy S24 Ultra;
  • Galaxy S24+;
  • Galaxy S24;
  • Galaxy S24 FE;
  • Galaxy S23 Ultra;
  • Galaxy S23+;
  • Galaxy S23;
  • Galaxy S23 FE;
  • Galaxy S22 Ultra;
  • Galaxy S22+;
  • Galaxy S22;
  • Galaxy S21 FE.

Лінійка Galaxy Z:

  • Galaxy Z Fold Special Edition;
  • Galaxy Z Fold6;
  • Galaxy Z Fold5;
  • Galaxy Z Flip6;
  • Galaxy Z Flip5;
  • Galaxy Z Fold4;
  • Galaxy Z Flip4.

Лінійка Galaxy A:

  • Galaxy A73;
  • Galaxy A56;
  • Galaxy A55;
  • Galaxy A54;
  • Galaxy A53;
  • Galaxy A36;
  • Galaxy A35;
  • Galaxy A34;
  • Galaxy A33;
  • Galaxy A25;
  • Galaxy A24;
  • Galaxy A23;
  • Galaxy A15 (LTE+5G);
  • Galaxy A14 (LTE+5G);
  • Galaxy A16 (LTE+5G);
  • Galaxy A06.

Лінійка Galaxy F:

  • Galaxy F55;
  • Galaxy F54;
  • Galaxy F34;
  • Galaxy F16;
  • Galaxy F15;
  • Galaxy F06.

Лінійка Galaxy M:

  • Galaxy M56;
  • Galaxy M55s;
  • Galaxy M55;
  • Galaxy M54;
  • Galaxy M34;
  • Galaxy M53;
  • Galaxy M33;
  • Galaxy M16;
  • Galaxy M15;
  • Galaxy M06.

Планшети Galaxy Tab:

  • Galaxy Tab S10+;
  • Galaxy Tab S10 Ultra;
  • Galaxy Tab S10 FE;
  • Galaxy Tab S10 FE+;
  • Galaxy Tab S9 FE+;
  • Galaxy Tab S9 FE;
  • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab A9;
  • Galaxy Tab A9+.

Список пристроїв, які оновляться до Android 16, поки не остаточний і, без сумнівів, буде розширено новими моделями. Зокрема, ультратонкий Galaxy S25 Edge, що готується до випуску у найближчі місяці, також гарантовано отримає Android 16.

Абсолютно точно оновлення не прийде на телефони, які у 2025 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S21, Galaxy A14 та інші популярні моделі.

OneUI – фірмова оболонка всіх пристроїв Samsung. Оновлення виходять стабільно щороку, але у 2024 році щось пішло не так і більшість власників Galaxy, як і раніше, чекають початку розгортання стабільної версії One UI 7.

Відомо, що Samsung до кінця 2025 року представить свій перший смартфон із потрійним екраном. У розкладеному стані розмір пристрою становитиме 9,96-дюйма – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.

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