У мережі з'явився список пристроїв Samsung, які отримають наступну версію прошивки – One UI 8 на базі Android 16. Інформацію про них опублікували на порталі SamMobile, який регулярно відстежує вихід нових прошивок для апаратів виробника.
One UI 8 стане невеликим оновленням, зосередженим на поліпшенні функцій, доданих в One UI 7 – автори порталу протестували ранню версію ОС на Galaxy Z Flip 6. Очікується, що її розгортання стартує ближче до початку серпня і розтягнеться до кінця року.
Повний перелік має такий вигляд:
Лінійка Galaxy S:
- Galaxy S25;
- Galaxy S25+;
- Galaxy S25 Ultra;
- Galaxy S25 Edge;
- Galaxy S24 Ultra;
- Galaxy S24+;
- Galaxy S24;
- Galaxy S24 FE;
- Galaxy S23 Ultra;
- Galaxy S23+;
- Galaxy S23;
- Galaxy S23 FE;
- Galaxy S22 Ultra;
- Galaxy S22+;
- Galaxy S22;
- Galaxy S21 FE.
Лінійка Galaxy Z:
- Galaxy Z Fold Special Edition;
- Galaxy Z Fold6;
- Galaxy Z Fold5;
- Galaxy Z Flip6;
- Galaxy Z Flip5;
- Galaxy Z Fold4;
- Galaxy Z Flip4.
Лінійка Galaxy A:
- Galaxy A73;
- Galaxy A56;
- Galaxy A55;
- Galaxy A54;
- Galaxy A53;
- Galaxy A36;
- Galaxy A35;
- Galaxy A34;
- Galaxy A33;
- Galaxy A25;
- Galaxy A24;
- Galaxy A23;
- Galaxy A15 (LTE+5G);
- Galaxy A14 (LTE+5G);
- Galaxy A16 (LTE+5G);
- Galaxy A06.
Лінійка Galaxy F:
- Galaxy F55;
- Galaxy F54;
- Galaxy F34;
- Galaxy F16;
- Galaxy F15;
- Galaxy F06.
Лінійка Galaxy M:
- Galaxy M56;
- Galaxy M55s;
- Galaxy M55;
- Galaxy M54;
- Galaxy M34;
- Galaxy M53;
- Galaxy M33;
- Galaxy M16;
- Galaxy M15;
- Galaxy M06.
Планшети Galaxy Tab:
- Galaxy Tab S10+;
- Galaxy Tab S10 Ultra;
- Galaxy Tab S10 FE;
- Galaxy Tab S10 FE+;
- Galaxy Tab S9 FE+;
- Galaxy Tab S9 FE;
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab A9;
- Galaxy Tab A9+.
Список пристроїв, які оновляться до Android 16, поки не остаточний і, без сумнівів, буде розширено новими моделями. Зокрема, ультратонкий Galaxy S25 Edge, що готується до випуску у найближчі місяці, також гарантовано отримає Android 16.
Абсолютно точно оновлення не прийде на телефони, які у 2025 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S21, Galaxy A14 та інші популярні моделі.
OneUI – фірмова оболонка всіх пристроїв Samsung. Оновлення виходять стабільно щороку, але у 2024 році щось пішло не так і більшість власників Galaxy, як і раніше, чекають початку розгортання стабільної версії One UI 7.
Відомо, що Samsung до кінця 2025 року представить свій перший смартфон із потрійним екраном. У розкладеному стані розмір пристрою становитиме 9,96-дюйма – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.