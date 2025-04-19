Нова оболонка може дебютувати разом зі складаними Galaxy Z на початку серпня.

У мережі з'явився список пристроїв Samsung, які отримають наступну версію прошивки – One UI 8 на базі Android 16. Інформацію про них опублікували на порталі SamMobile, який регулярно відстежує вихід нових прошивок для апаратів виробника.

One UI 8 стане невеликим оновленням, зосередженим на поліпшенні функцій, доданих в One UI 7 – автори порталу протестували ранню версію ОС на Galaxy Z Flip 6. Очікується, що її розгортання стартує ближче до початку серпня і розтягнеться до кінця року.

Повний перелік має такий вигляд:

Відео дня

Лінійка Galaxy S:

Galaxy S25;

Galaxy S25+;

Galaxy S25 Ultra;

Galaxy S25 Edge;

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy S24+;

Galaxy S24;

Galaxy S24 FE;

Galaxy S23 Ultra;

Galaxy S23+;

Galaxy S23;

Galaxy S23 FE;

Galaxy S22 Ultra;

Galaxy S22+;

Galaxy S22;

Galaxy S21 FE.

Лінійка Galaxy Z:

Galaxy Z Fold Special Edition;

Galaxy Z Fold6;

Galaxy Z Fold5;

Galaxy Z Flip6;

Galaxy Z Flip5;

Galaxy Z Fold4;

Galaxy Z Flip4.

Лінійка Galaxy A:

Galaxy A73;

Galaxy A56;

Galaxy A55;

Galaxy A54;

Galaxy A53;

Galaxy A36;

Galaxy A35;

Galaxy A34;

Galaxy A33;

Galaxy A25;

Galaxy A24;

Galaxy A23;

Galaxy A15 (LTE+5G);

Galaxy A14 (LTE+5G);

Galaxy A16 (LTE+5G);

Galaxy A06.

Лінійка Galaxy F:

Galaxy F55;

Galaxy F54;

Galaxy F34;

Galaxy F16;

Galaxy F15;

Galaxy F06.

Лінійка Galaxy M:

Galaxy M56;

Galaxy M55s;

Galaxy M55;

Galaxy M54;

Galaxy M34;

Galaxy M53;

Galaxy M33;

Galaxy M16;

Galaxy M15;

Galaxy M06.

Планшети Galaxy Tab:

Galaxy Tab S10+;

Galaxy Tab S10 Ultra;

Galaxy Tab S10 FE;

Galaxy Tab S10 FE+;

Galaxy Tab S9 FE+;

Galaxy Tab S9 FE;

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab A9;

Galaxy Tab A9+.

Список пристроїв, які оновляться до Android 16, поки не остаточний і, без сумнівів, буде розширено новими моделями. Зокрема, ультратонкий Galaxy S25 Edge, що готується до випуску у найближчі місяці, також гарантовано отримає Android 16.

Абсолютно точно оновлення не прийде на телефони, які у 2025 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S21, Galaxy A14 та інші популярні моделі.

OneUI – фірмова оболонка всіх пристроїв Samsung. Оновлення виходять стабільно щороку, але у 2024 році щось пішло не так і більшість власників Galaxy, як і раніше, чекають початку розгортання стабільної версії One UI 7.

Відомо, що Samsung до кінця 2025 року представить свій перший смартфон із потрійним екраном. У розкладеному стані розмір пристрою становитиме 9,96-дюйма – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.

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