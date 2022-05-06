Компанія пожертвувала понад 750 тис. євро організаціям Червоного Хреста для надання гуманітарної допомоги Україні.

IT-компанія TeamViewer, розробник сервісу, що дозволяє отримати віддалений доступ до інших компʼютерів, йде з ринку Росії та Білорусі.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Ми глибоко шоковані жахливим нападом Росії на Україну. Як глобальна компанія, TeamViewer підтримує універсальні цінності свободи та демократії, і ми засуджуємо будь-які форми насильства та агресії. Оскільки ця війна постійно загострює і сильно порушує наші цінності, ми вирішили повністю припинити будь-яку ділову діяльність у Росії та Білорусі", - йдеться у заяві.

Також з метою підтримки України TeamViewer наразі безкоштовно пропонує свої продукти всім організаціям у країні.

Крім того, компанія пожертвувала понад 750 тис. євро організаціям Червоного Хреста для надання гуманітарної допомоги на місцях.

Як повідомляв УНІАН, великий японський концерн Toshiba Group призупинив прийом замовлень та інвестиції в РФ. Також зазначається, що компанія передасть загалом 100 млн єн (719,3 тис. євро) Верховному комісару ООН у справах біженців і японській неприбутковій організації, для надання гуманітарної допомоги постраждалим з України.

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