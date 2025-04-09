Така система вже працює в Instagram.

Раніше Meta запустила спеціальні акаунти для підлітків в Instagram, а тепер такий самий захід захисту дітей буде реалізовано у Facebook і Messenger.

Першими нову систему отримають користувачі в США, Великій Британії, Канаді та Австралії, а пізніше вона буде реалізована і в інших регіонах.

Meta підкреслює, що їхня мета - спростити життя батькам і дати їм більше впевненості в тому, що їхні діти в безпеці. Ініціатива спирається на успішний досвід Instagram, де підліткові акаунти стали обов'язковими для всіх користувачів молодше 16 років.

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У Facebook підліткові акаунти роблять профіль за замовчуванням закритим, обмежують можливості пошуку, прибирають небажані рекомендації та вимикають повідомлення в нічний час. Також вмикається суворий контроль за контентом: підлітки бачитимуть менше матеріалів, пов'язаних із зовнішністю, дієтами, дорослими темами і насильством. Будь-які налаштування, що послаблюють ці обмеження, можна змінити тільки з дозволу батьків.

У Messenger підлітки не зможуть отримувати повідомлення від незнайомців: їм зможуть писати тільки ті, з ким уже є взаємна підписка або підтверджене знайомство. Meta також обіцяє нагадування про тривале використання і контроль часу в застосунку.

За результатами опитування, проведеного дослідницькою компанією Ipsos на замовлення Meta, 94% батьків вважають підліткові акаунти корисними, а 85% впевнені, що вони допомагають дітям краще орієнтуватися в застосунку. Понад 90% опитаних підтримали кожну з вбудованих функцій захисту.

Раніше ми розповідали, що Meta відмовиться від перевірки фактів і послабить правила модерації контенту у Facebook та Instagram.

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