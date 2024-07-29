Redmi Note 10 та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

Xiaomi напередодні оновила список EOS (End of Support, закінчення підтримки), до якого потрапляють пристрої, які досягли кінця свого життєвого циклу. Тепер китайський виробник не випускатиме оновлення відразу для 11 смартфонів.

Xiaomi визнала застарілими п'ять власних моделей, п'ять Redmi і один смартфон Poco. Ось повний перелік:

Xiaomi Mi 10S.

Xiaomi Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10.

Xiaomi Mi 10 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Redmi Note 10 Pro.

Redmi Note 10.

Redmi Note 10 5G.

Redmi Note 10T.

Redmi Note 8 (2021).

Poco M3 Pro 5G.

Додавання смартфона до переліку EOS означає, що він більше не отримуватиме жодних оновлень – ні MIUI, ні Android, ні безпеки. Це означає, що в системі смартфонів можуть бути виявлені вразливості, які не будуть виправлені. Тобто з цього моменту користуватися ними небезпечно.

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Загалом до кінця 2024 року Xiaomi припинить підтримку понад 30 смартфонів. Зазвичай виробник рекомендує міняти такі гаджети на більш актуальні моделі.

Нагадаємо, що минулої осені Xiaomi оголосила про продовження періоду підтримки своїх смартфонів до 4 років оновлень ОС і 5 років оновлень безпеки, але це нововведення не поширюватиметься на вже випущені смартфони.

Якщо ваш смартфон потрапив до списку EOS, фахівці називали найкращі смартфони Xiaomi під різний бюджет і запити. До списку потрапили свіжі та не дуже пристрої компанії, які рекомендують до купівлі влітку 2024 року.

Також у мережі з'явилася інформація, що компанія Xiaomi дозволить своїм користувачам відключати рекламні матеріали в системних додатках смартфона за допомогою однієї кнопки. Нову функцію виявили в бета-версії прошивки HyperOS.

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