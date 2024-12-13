Компанія Xiaomi назвала другу партію глобальних версій смартфонів і планшетів, які в поточному місяці зможуть оновитися до нової HyperOS 2 на базі Android 15.
Першими девайсами, які отримали оновлення за межами Китаю, стали смартфони лінійки Xiaomi 14 і Redmi Note 13. Для них HyperOS 2 вийшла ще в листопаді. Також протягом грудня апдейт мають отримати:
Смартфони:
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13 Lite;
- Xiaomi 12T;
- Xiaomi 12T Pro;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12 Pro; Xiaomi 12 Pro;
- Mi 11;
- Mi 11 Ultra;
- Mix Flip;
- Xiaomi 11 Lite NE 5G;
- Redmi K50i;
- Redmi 13;
- Redmi 13C 5G;
- Redmi Note 12 5G;
- Redmi 12 4G;
- Redmi Note 12 Pro;
- Redmi Note 12 Pro+ 5G;
- Redmi Note 12S;
- Poco F6;
- Poco M6;
- Poco F5 Pro;
- Poco C75;
- Poco X5 Pro 5G;
- Poco X5;
- Poco F5;
- Poco X4 GT;
- Poco F4 GT.
Планшети:
- Redmi Pad SE;
- Xiaomi Pad 6;
- Redmi Pad SE 8.7 4G;
- Redmi Pad Pro 5G;
- Redmi Pad Pro;
- Redmi Pad SE 8.7;
- Poco Pad.
Поки неясно, повний це список чи в майбутньому компанія буде його доповнювати іншими моделями. Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої, які виробник визнав застарілими і припинив підтримку. Нещодавно Xiaomi відправила "на пенсію" популярні Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.
HyperOS 2 отримала покращений користувацький інтерфейс. OC стала швидшою, плавнішою і надійнішою, запевняють у Xiaomi. Також нова прошивка отримала набір ШІ-функцій Xiaomi XyperAI. Нейромережі навчилися працювати з текстом, створювати картики за текстом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі відео.
Нагадаємо, наприкінці жовтня разом з HyperOS 2.0 дебютували флагманські Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro, що стали найбільш "навороченими" смартфонами компанії. При цьому вже готується прем'єра Xiaomi 15 Ultra, який конкуруватиме з iPhone 16 Pro Max і майбутнім Galaxy S25 Ultra.
Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовують у планшетах середнього рівня.