На яких пристроях вийде HyperOS: опубліковано графік на грудень / фото Xiaomi

Компанія Xiaomi назвала другу партію глобальних версій смартфонів і планшетів, які в поточному місяці зможуть оновитися до нової HyperOS 2 на базі Android 15.

Першими девайсами, які отримали оновлення за межами Китаю, стали смартфони лінійки Xiaomi 14 і Redmi Note 13. Для них HyperOS 2 вийшла ще в листопаді. Також протягом грудня апдейт мають отримати:

Смартфони:

  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13 Ultra;
  • Xiaomi 13 Lite;
  • Xiaomi 12T;
  • Xiaomi 12T Pro;
  • Xiaomi 12;
  • Xiaomi 12 Pro; Xiaomi 12 Pro;
  • Mi 11;
  • Mi 11 Ultra;
  • Mix Flip;
  • Xiaomi 11 Lite NE 5G;
  • Redmi K50i;
  • Redmi 13;
  • Redmi 13C 5G;
  • Redmi Note 12 5G;
  • Redmi 12 4G;
  • Redmi Note 12 Pro;
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G;
  • Redmi Note 12S;
  • Poco F6;
  • Poco M6;
  • Poco F5 Pro;
  • Poco C75;
  • Poco X5 Pro 5G;
  • Poco X5;
  • Poco F5;
  • Poco X4 GT;
  • Poco F4 GT.

Планшети:

  • Redmi Pad SE;
  • Xiaomi Pad 6;
  • Redmi Pad SE 8.7 4G;
  • Redmi Pad Pro 5G;
  • Redmi Pad Pro;
  • Redmi Pad SE 8.7;
  • Poco Pad.

Поки неясно, повний це список чи в майбутньому компанія буде його доповнювати іншими моделями. Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої, які виробник визнав застарілими і припинив підтримку. Нещодавно Xiaomi відправила "на пенсію" популярні Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.

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HyperOS 2 отримала покращений користувацький інтерфейс. OC стала швидшою, плавнішою і надійнішою, запевняють у Xiaomi. Також нова прошивка отримала набір ШІ-функцій Xiaomi XyperAI. Нейромережі навчилися працювати з текстом, створювати картики за текстом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі відео.

Нагадаємо, наприкінці жовтня разом з HyperOS 2.0 дебютували флагманські Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro, що стали найбільш "навороченими" смартфонами компанії. При цьому вже готується прем'єра Xiaomi 15 Ultra, який конкуруватиме з iPhone 16 Pro Max і майбутнім Galaxy S25 Ultra.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовують у планшетах середнього рівня.

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