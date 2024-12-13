У грудні глобальна HyperOS 2 вийде відразу для 29 смартфонів і 7 планшетів.

Компанія Xiaomi назвала другу партію глобальних версій смартфонів і планшетів, які в поточному місяці зможуть оновитися до нової HyperOS 2 на базі Android 15.

Першими девайсами, які отримали оновлення за межами Китаю, стали смартфони лінійки Xiaomi 14 і Redmi Note 13. Для них HyperOS 2 вийшла ще в листопаді. Також протягом грудня апдейт мають отримати:

Смартфони:

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro; Xiaomi 12 Pro;

Mi 11;

Mi 11 Ultra;

Mix Flip;

Xiaomi 11 Lite NE 5G;

Redmi K50i;

Redmi 13;

Redmi 13C 5G;

Redmi Note 12 5G;

Redmi 12 4G;

Redmi Note 12 Pro;

Redmi Note 12 Pro+ 5G;

Redmi Note 12S;

Poco F6;

Poco M6;

Poco F5 Pro;

Poco C75;

Poco X5 Pro 5G;

Poco X5;

Poco F5;

Poco X4 GT;

Poco F4 GT.

Планшети:

Redmi Pad SE;

Xiaomi Pad 6;

Redmi Pad SE 8.7 4G;

Redmi Pad Pro 5G;

Redmi Pad Pro;

Redmi Pad SE 8.7;

Poco Pad.

Поки неясно, повний це список чи в майбутньому компанія буде його доповнювати іншими моделями. Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої, які виробник визнав застарілими і припинив підтримку. Нещодавно Xiaomi відправила "на пенсію" популярні Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.

Відео дня

HyperOS 2 отримала покращений користувацький інтерфейс. OC стала швидшою, плавнішою і надійнішою, запевняють у Xiaomi. Також нова прошивка отримала набір ШІ-функцій Xiaomi XyperAI. Нейромережі навчилися працювати з текстом, створювати картики за текстом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі відео.

Нагадаємо, наприкінці жовтня разом з HyperOS 2.0 дебютували флагманські Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro, що стали найбільш "навороченими" смартфонами компанії. При цьому вже готується прем'єра Xiaomi 15 Ultra, який конкуруватиме з iPhone 16 Pro Max і майбутнім Galaxy S25 Ultra.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовують у планшетах середнього рівня.

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