Microsoft повертає функцію Windows, яку користувачі вимагали 4 роки

Функція переміщення та зміни розміру панелі завдань була доступна в Windows протягом 30 років, починаючи з Windows 95 і закінчуючи Windows 10.

Компанія Microsoft повертає в Windows 11 одну з найпопулярніших функцій – можливість змінювати розташування та ширину панелі завдань. Про це пише Windows Central.

Ця функція була присутня у всіх версіях Windows аж до Windows 10, але була видалена з Windows 11 через повне перероблення інтерфейсу, що викликало хвилю критики з боку користувачів. Оновлення вже доступне користувачам попередніх збірок, а реліз для всіх планується трохи пізніше.

При цьому зміна реалізована не через звичне "перетягування" мишкою, як раніше. Натомість положення панелі завдань задається через налаштування системи, де можна вибрати її розташування та поведінку інтерфейсу залежно від орієнтації екрана.

Журналісти зазначають, що це частина ширшої тенденції: Windows 11 все активніше повертає можливості кастомізації, які були в Windows 10, але зникли після переробки системи у 2021 році.

Окрім простого відновлення старих функцій, Microsoft також впровадила нові поліпшення. Зокрема, оновлення дозволяє налаштувати розмір меню "Пуск" і прибрати з нього все зайве: відключення непотрібних розділів значно спростили.

Паралельно Microsoft доопрацьовує можливості системи оновлень: незабаром користувачі зможуть перезапускати та вимикати ПК без оновлення Windows 11. За замовчуванням завжди будуть кнопки "Перезапустити" та "Вимкнути" без встановлення патча. Також компанія дозволить робити безкінечну паузу на встановлення оновлення.

УНІАН писав, що Windows 11 різко набрала популярність серед українських користувачів. За підсумками квітня 2026 року Windows 11 вперше подолала позначку в 60% ринку, тоді як частка Windows 10 продовжує падати.

