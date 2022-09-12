Обмеження є частиною холодної війни між двома країнами за першість у передових технологіях, пишуть ЗМІ.

Адміністрація Джо Байдена планує наступного місяця розширити обмеження на постачання із США до Китаю напівпровідників, які використовуються в області штучного інтелекту (ШІ) і засобах виробництва мікросхем.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

За словами осіб, знайомих з ситуацією, Мінторг США має намір ввести нові обмеження, про які вже повідомило на початку 2022 року трьом американським компаніям – KLA Corp, Lam Research Corp і Applied Materials Inc.

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Зокрема, листи, наявність яких компанії вже визнали публічно, накладає вето на експорт обладнання для виробництва мікросхем на китайські заводи, які виробляють 14-нм або більш сучасні напівпровідники, якщо продавці не отримають ліцензії Міністерства торгівлі.

Також кільком американським компаніям були відправлені листи із вимогою припинити постачання в Китай мікросхем для штучного інтелекту, якщо вони не отримають ліцензії.

Деякі джерела повідомили, що заборони, найімовірніше, включатимуть додаткові заходи проти Китаю. Обмеження також можуть бути змінені, а правила опубліковані пізніше, ніж очікувалося. Вважається, що нові заборони потенційно можуть застосовуватися до компаній, які намагаються кинути виклик домінуванню Nvidia та AMD в області чіпів ШІ.

Нагадаємо, на початку вересня повідомлялося, що США обмежили продаж складних чіпів в Китай і Росію. Обмеження стосуються високопродуктивних моделей чіпів, відомих як графічні процесори, які продаються компаніями Nvidia та Advanced Micro Devices.

Як пише NYT, "обмеження є частиною холодної війни між Китаєм і США за першість у передових технологіях".

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