Окремі користувачі скаржаться на спонтанне перезавантаження комп'ютера і не справний Wi-Fi.

Нещодавно Microsoft випустила чергове оновлення для Windows, що призводить до ряду проблем, повідомляють користувачі на Reddit та форумах. Проблемним виявився патч KB5026361 для Windows 10,

Згідно з джерелом, найсерйозніші скарги зводяться до двох проблем – комп'ютери користувачів "перетворюється на цеглину" або видають синій "екран смерті" (BSOD) після оновлення. Помилки пов'язані або з драйвером менеджера фільтрів FltMgr.sys, або з пошкодженням bootcat.cache

Інші користувачі Windows 10 стикаються з уже знайомою багатьом проблемою – збоєм при установці оновлення, яке супроводжуваним помилкою 0x800f0922. На додаток до всього, є різні скарги, такі як спонтанне перезавантаження комп'ютера, зависання на етапі введення пароля, припинення роботи Wi-Fi пароля і так далі.

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Зазначається, що багатьом користувачам допомогло видалення останнього патча оновлення Windows. Для цього:

перейдіть по шляху "Налаштування" → "Оновлення та безпека" → "Перегляд журналу оновлень" → "Видалити оновлення".

знайдіть у списку KB5026361 і виберіть опцію "Видалити".

також рекомендується вимкнути автоматичне оновлення, інакше патч повернеться.

Сама Microsoft поки ніяк не відреагувала на скарги користувачів, так що чи буде виправлення найближчим часом – невідомо.

Час переходити на Windows 11

Напередодні Microsoft оголосила, що Windows 10 більше не буде отримувати функціональні нововведення – тільки виправлення помилок і патчі безпеки. Повністю підтримка системи закінчиться в 2025 році.

Само собою, на цьому тлі компанія порекомендувала своїм користуватися перейти на останню Windows 11. Тих, хто буде "сидіти" на старій операційній системі, очікує поступове погіршення функціональності їх пристроїв.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Windows 11 з'явилася нова корисна функція, яка допомагає за лічені секунди видалити дефекти або непотрібні об'єкти з фотографії. Вона називається Spot Fix або "Точкове виправлення".

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