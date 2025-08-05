Першим, хто отримав галочку верифікації від соціальної мережі, став її власник Павло Дуров.

В популярній соціальній мережі Telegram з’явилася верифікація особистих акаунтів, повідомляє Telegram-канал Код Дурова.

В офіційній заяві вказано, що месенджер вперше за свою історію видав верифікацію особистому профілю. Зазначається, що поки що вона є лише у Павла Дурова, який і є власником соціальної мережі.

В поясненні вказується, що месенджер не видавав та не видає безпосередньо галочку верифікації особистим акаунтам, які, наприклад, є у деяких каналів.

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Водночас, з початку 2025 року є можливість отримати знак верифікації від сторонніх організацій, зокрема, й для особистого акаунта. Пояснюється, що в публікації про те, що Дуров отримав галочку верифікації йшла мова лише про факт її видачі особистому профілю безпосередньо від самої соцмережі Telegram.

"Проте ми не стверджували про можливість отримання саме такої галочки іншими користувачами. Про це наразі нічого невідомо", - йдеться в повідомленні.

Оновлення в Telegram

Раніше УНІАН повідомляв, що в Telegram з'явився рейтинг користувачів. Тепер у профілях можна побачити значок рейтингу з числом, яке має збільшуватися залежно від кількості витрачених "Зірок". Очікується, що це має допомогти власникам каналів оцінити надійність користувача. Ще після чергового оновлення у користувачів з'явилася можливість збирати свої історії в альбоми, а подарунки – в колекції.

Також ми писали, що в Telegram з'явився бот, який буде використовуватися для підтвердження віку через сканування обличчя. Наразі він доступний лише у Великій Британії, оскільки в країні набув чинності закон про безпечний інтернет, який обмежує доступ неповнолітніх до контенту з віковими обмеженнями. Спеціальному боту потрібен лише доступ до камери, зображення обробляються на пристрої і не передаються на сервери.

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