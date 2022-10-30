Схожим чином працюють популярні платформи Patreon і OnlyFans.

Нещодавно у популярному серед українців месенджері Telegram з'явився новий спосіб монетизації, призначений для підтримки авторів ексклюзивного контенту.

Коротко кажучи, тепер в каналах можна публікувати ексклюзивні фото і відео, за доступ до яких потрібно заплатити. Схожим чином працюють платформи Patreon і OnlyFans.

Принцип роботи дуже простий: контент прихований за розмиттям і "блискучою" анімацією, поруч – позначка, скільки потрібно заплатити, щоб побачити його. Поки платні публікації видно тільки в мобільному застосунку – в десктопної версії, скоріш за все, вони будуть відображатися після майбутнього оновлення месенджера.

Відео дня

Поки автор писав цю новину, Telegram на вимогу Apple відключив платні пости для користувачів iOS і macOS. Мовляв, ті були незадоволені тим, що творці контенту не платили 30%-комісію. Тепер якщо клацнути на платний пост, з'явиться напис "цей пост недоступний на вашому пристрої".

На цей момент функція ще знаходиться в стадії тестування, проте користувачі вже можуть розміщувати платні публікації. Автори каналів можуть виставити ціну за контент в діапазоні від 36 грн до 36 тис. грн (або від €1 до 1000).

Як створювати платні пости

Для початку, у вас повинен бути створений свій публічний канал, кількість підписників не має значення.

Підключіть бот @donate до свого каналу, видавши йому права адміністратора.

Зайдіть в діалог з ботом і відправте команду /register.

Пройдіть реєстрацію і виберіть метод отримання виплат. Можна вказати карту будь-якого банку.

Далі необхідно пройти верифікацію у вікні браузера. Для цього через камеру потрібно відсканувати особу і завантажити дієве посвідчення особи.

Через деякий час бот перевірить дані. Після цього ви зможете отримувати донати і створювати платні підписки на ваші канали.

Щоб опублікувати фото або відео з платним доступом, у діалозі із ботом @donate відправте команду /my_profile і дотримуйтесь простих інструкцій. Варто зауважити, що текстовий пост продати не можна – тільки фото або відео.

Telegram знизив вартість підписки Premium для України

Цього літа в месенджері з'явилася платна версія. Преміум-користувачі отримують спеціальний бейдж у вигляді зірки поруч з ім'ям, додаткові стікери та реакції, можливість розшифровки аудіоповідомлень в текст і зміни дефолтної іконки програми на ексклюзивні.

Раніше в цьому місяці Telegram знизив вартість підписки Premium для України більш ніж удвічі. Раніше послуга коштувала $ 5,99 на місяць, а тепер – $2,99.

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