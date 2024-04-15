Кожен користувач може зробити свій стікер або навіть цілий стікерпак.

Автори Telegram повідомили про додавання у свій месенджер простого у використанні редактора наліпок. Тепер кожен користувач може створити свій стікер або навіть цілий набір, розповіли в блозі.

Для створення стікерів, зайдіть у розділ із ними та натисніть на "+". Далі можна взяти зі своєї галереї будь-яке зображення, додавши власний текст, малюнок або будь-які анімовані стікери, емодзі та "гіфки", які вже існують у Telegram.

Також є можливість прибрати фон і вирізати об'єкт із зображення, а також вручну видаляти і відновлювати частину фотографії. А ще можна додати обведення і налаштувати анімацію.

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Стікерпакам можна присвоювати назви та/або додавати туди будь-які інші стікери, які підходять йому за настроєм. Telegram запропонує деякі емодзі на підставі аналізу фотографії за допомогою ШІ – наприклад, кота, собаку або автомобіль.

Розробники месенджера також анонсували ще 16 нових функцій, які мають з'явитися в Telegram цього місяця.

Раніше цього місяця Telegram запустив програму монетизації для власників каналів – тепер автори каналів зможуть отримувати 50% доходу від реклами. Але є два нюанси: дохід здійснюється через криптовалюту, а в Україні та країнах СНД це поки не працює.

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