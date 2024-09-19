Проблеми зі зв’язком у "Київстар" спостерігаються в різних регіонах України.

У четвер вранці, 19 вересня, абоненти найбільшого українського мобільного оператора "Київстар" стали масово скаржитися на проблеми з мобільним зв'язком. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це свідчать коментарі користувачів під постом "Київстар" на сторінці у Facebook.

Так, в коментарях до останньої публікації компанії українці жалілися про проблеми зі зв'язком у низці регіонів. Зокрема, проблеми спостерігаються у Дніпропетровській області, Харківській, Кіровоградській, Сумській, Черкасах, Сумах, Чернігові, Запоріжжі тощо.

У коментарі УНІАН мобільний оператор "Київстар" підтвердив, що 19 вересня в роботі деяких сервісів мережі "Київстар" стався технічний збій.

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За словами компанії, фахівці "Київстар" локалізували проблему та оперативно приступили до усунення наслідків. Роботи з відновлення працездатності мережі тривають.

"У роботі послуг голосового зв`язку та інтернету в східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі, проте протягом 30 хв. вони будуть усунуті", - сказали в компанії.

Збої в роботі "Київстар"

12 грудня 2023 року в роботі українського оператора "Київстар" стався потужний збій. В "Київстар" пояснили, що мережа тоді зазнала потужної хакерської атаки. Через масштабну атаку хакерів в українців пропали всі послуги - інтернет, мобільний зв'язок тощо. Це стало надзвичайною проблемою, адже деякі користувалися послугами "Київстар" не тільки на телефоні, але мали його домашній інтернет.

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