Поки Google відмовляється від нав'язливої реклами, в Apple, навпаки, хочуть примножити її.

Поки Google відмовляється від нав'язливої реклами, в Apple, навпаки, хочуть примножити її – а саме у магазині застосунків App Store. Її почнуть розміщувати в розділі "Сьогодні" на головній сторінці і в описі додатків.

Про це повідомляє портал MacRumors.

Реклама на сторінках додатків буде відображатися в самому низу екрана в блоці "Вам також може сподобатися", де демонструються схожі програми. Оголошення виділять спеціальною синьою позначкою, щоб вони відрізнялися від звичайних рекомендацій.

В Apple наголошують що нові рекламні слоти будуть містити тільки схвалений контент зі сторінок App Store. Водночас ніяких конфіденційних даних користувачів використовуватися не буде.

Нові слоти для просування почнуть з'являтися вже найближчим часом. Вперше реклама в App Store з'явилася у 2016 році, зараз її можна зустріти на вкладці "Пошук".

Як повідомляв УНІАН, напередодні в ЄС схвалили закони, які покладуть край дуополії Apple і Google. Наприклад, обидві компанії будуть зобов'язані дозволити своїм користувачам встановлювати софт зі сторонніх джерел.

Ще раніше в ЄС схвалили єдиний стандарт зарядки для всіх гаджетів. Виробники, в тому числі Apple, будуть зобов'язані ставити USB-C не тільки в смартфони, але і в планшети, навушники, електронні книги та інші пристрої.

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