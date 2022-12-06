Шахраї купують термінали за 1 євро з післяоплатою і перепродують в Україні за десятки тисяч гривень.

Українці, які вирішили в умовах блекауту придбати термінали Starlink, ризикують стати жертвами шахраїв, оскільки витрати можуть виявитися набагато вище очікуваних, а після покупки з рахунку нового власника будуть списані 479 євро.

Як зазначається в матеріалі AIN.UA, в деяких європейських країнах, зокрема Франції та Італії, є опція купити термінал Starlink за 1 євро і повернути через місяць. У комплекті є сама антена і маршрутизатор Wi-Fi.

Шахраї купують термінали за 1 євро з післяоплатою і перепродують в Україні за десятки тисяч гривень. Через місяць з нового власника термінала списується 479 євро.

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Як йдеться в матеріалі, в разі, якщо новий власник відмовиться від оплати 479 євро, термінал буде заблокований.

Війна в Україні та ситуація зі Starlink:

У серпні 2022 року компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий інтернет від Starlink для України та ряду інших країн.

Так, для українських користувачів знижка склала близько 40 відсотків, вартість підписки знизили з $100 до $60.

29 листопада 2022 року стало відомо про те, що Starlink Ілона Маска підвищує тарифи для українців. Для українських користувачів, починаючи з 29 грудня, місячна абонплата зросте з 60 до 75 доларів.

30 Листопада 2022 року Кабмін дозволив ввозити в Україну Starlink і запчастини для генераторів без мит і ПДВ.

Станом на 1 грудня 2022 року в Україні ціни на термінали Starlink злетіли майже у два рази.

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